Cos'è il "problema dei 3 corpi", il dilemma della fisica che ha ispirato la serie Netflix

Su Netflix è arrivata dopo grande attesa una delle serie più ambiziose della piattaforma di streaming, Il problema dei 3 corpi. Un titolo che punta in alto e che punta a raccontare una storia di umanità, nuove forme di vita nello spazio e molto altro ancora. Ispirata alla trilogia dello scrittore cinese Liu Cixin, Il problema dei 3 corpi è l'adattamento seriale di una storia di fantascienza che basa il suo nome e la sua trama su un concetto che, in fisica, viene chiamato proprio "Il problema dei 3 corpi". Ma di cosa si tratta? Cos'è questo "problema" della dinamica che ossessiona i fisici da 300 anni?

Il problema dei 3 corpi in fisica: cos'è

Il problema dei 3 corpi è un dilemma che ha ossessionato i fisici di tutto il mondo per centinaia di anni ed è uno di quei "problemi" della fisica che faceva venire l'emicrania a Newton. Il problema dei 3 corpi, nello specifico, consiste nel calcolo dell'evoluzione futura del sistema di quei 3 corpi, soggetti a una reciproca attrazione gravitazionale, data la posizione iniziale, la massa e la velocità di quei tre corpi. Il problema dei 3 corpi è irrisolvibile anche se si potrebbe pensare che si possa risolvere basandosi sulle leggi di moto di Isaac Newton come avviene per due corpi ma nel caso di tre corpi che subiscono la stessa attrazione gravitazionale è stato provato che non è così ed è proprio per questo che lo stesso Newton era ossessionato a questo dilemma.

Chi ha trovato la soluzione al Problema dei 3 corpi

Solo nel 1912 è stata sviluppato un metodo per la soluzione del problema dei 3 corpi semplificato e a trovarlo è stato il matematico Karl Frithiof Sundman. Nonostante questo progresso teorico su uno dei più grandi enigmi della fisica, il metodo non è utilizzabile nella pratica perché per ottenere un calcolo preciso è richiesto un numero altissimo di termine (108.000.000) quindi il problema dei 3 corpi, nella pratica, è ancora irrisolvibile.