Il problema dei 3 corpi: chi sono i personaggi della serie Netflix, la guida completa

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie di fantascienza tratta dalla celebre trilogia sci-fi dell’acclamato autore cinese Liu Cixin. Si intitola Il problema dei 3 corpi ed è uno dei titoli Netflix più attesi del 2024. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa serie che farà tanto parlare di sé? Se volete prepararvi al meglio alla visione de Il problema dei 3 corpi, ecco un focus sulla trama e una guida completa ai personaggi principali della storia con cui iniziare a familiarizzare in attesa dell'arrivo su Netflix della serie sci-fi dai creatori de Il Trono di Spade, David Benioff e D.B. Weiss (Il trono di spade) ricoprono, infatti, il ruolo di showrunner e produttori esecutivi.

Il problema dei 3 corpi: la trama

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni '60 riecheggia nello spazio e nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni geniali scienziati, parte di un gruppo molto affiatato, uniscono le forze con una detective imperterrita per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Il problema dei 3 corpi: chi sono i personaggi principali, la guida

Jess Hong è Jin Cheng

Un membro dei “Cinque di Oxford”: un gruppo di giovani scienziati di Oxford. Una geniale fisica teorica con un’ insaziabile sete di risposte sulle più grandi domande dell’universo. La sua curiosità potrebbe essere la sua forza più grande - se non fosse la sua rovina.

Jovan Adepo è Saul Durand

Un membro dei “Cinque di Oxford”. Non meno dotato, ma molto meno concentrato dei suoi colleghi, Saul è un assistente di ricerca in fisica che non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Quando si presenterà la sfida finale, sarà all’altezza?

Eiza González è Auggie Salazar

Un membro dei “Cinque di Oxford”. Pioniera delle nanotecnologie, Auggie si dedica a risolvere i problemi reali del presente, non quelli teorici del futuro. Forte e visionaria, è un bersaglio naturale per i nemici dell’umanità.

John Bradley è Jack Rooney

Un membro dei “Cinque di Oxford”. Scortese, schietto e adorabile, Jack ha usato la sua laurea in fisica per sviluppare un impero di snack.

Alex Sharp è Will Downing

Un membro dei “Cinque di Oxford”. Insegnante di fisica del sesto anno, Will riceve notizie che gli cambieranno la vita e che lo costringeranno a riconsiderare il suo posto nell'universo.

Zine Tseng e Rosalind Chao sono Ye Wenjie

Il prodigio dell'astrofisica Ye Wenjie si sente solo nell'universo dopo aver perso tutto durante la Rivoluzione Culturale Cinese. Una decisione presa negli anni '60 risuona attraverso i secoli e può ancora essere ascoltata alla fine dei tempi.

Ben Schnetzer e Jonathan Pryce sono Mike Evans

Un ambientalista appassionato diventato magnate del petrolio miliardario.

Liam Cunningham è Thomas Wade

Il leader carismatico dell'operazione di intelligence più elitaria del mondo, Wade è il migliore in termini di pensare al quadro più ampio. Le persone sono oggetti di scena nel suo gioco e le sue mosse audaci tendono a ripagare.

Marlo Kelly è Tatiana

Cresciuta fin dalla nascita nell'organizzazione di Mike Evans, Tatiana ha dedicato la sua vita ad accogliere gli outsiders, con ogni mezzo necessario.

Sea Shimooka è Sofone

Un avatar che appare in un misterioso gioco di realtà virtuale all'interno della serie.

Saamer Usmani è Raj Varma

Ufficiale di marina proveniente da una famiglia di militari, Raj dimostra un profondo impegno nel suo lavoro. La sua relazione con la fidanzata Jin rischia di diventare un danno collaterale alla sua missione.

Eve Ridley è il Seguace

Un personaggio di 9 anni che Jin incontra nel gioco di realtà virtuale.

Il problema dei 3 corpi: quando esce su Netflix

Il problema dei 3 corpi uscirà su Netflix il prossimo 21 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.