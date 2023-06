Il problema dei 3 corpi: tutto sulla nuova serie Netflix dai creatori del Trono di Spade

Dagli ideatori del Trono di Spade arriva su Netflix una nuova serie drammatica ispirata alla trilogia di fantascienza dell'acclamato autore cinese Liu Cixin, pronta a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Si intitola Il problema dei 3 corpi ed è un titolo di 8 episodi con la regia del candidato agli Oscar, Derek Tsang (Better Days) e David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo come showrunner. Questa serie tra dramma e fantascienza è uno dei titoli Netflix più attesi della prossima stagione e fonda la sua trama sul racconto di ciò che succede quando l'umanità scopre che non siamo soli nell'universo. In occasione dell'evento mondiale Tudum della piattaforma di streaming, è stato svelato il primo teaser trailer de Il problema dei 3 corpi e annunciata la data di uscita su Netflix di questo titolo davvero imperdibile. Ma entriamo più nel dettaglio.

Il problema dei 3 corpi: la trama

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni ‘60 si ripercuote nello spazio e nel tempo fino a un gruppo di brillanti scienziati ai giorni nostri. Mentre le leggi della natura si dispiegano davanti ai loro occhi, cinque ex-colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Il primo teaser trailer de Il problema dei 3 corpi

Chi c'è nel cast de Il problema dei 3 corpi

Il cast de Il problema dei 3 corpi è composto da Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong, Jonathan Pryce (I due papi, The Crown); Rosalind Chao (Better Things, Panama Papers, Mulan); Ben Schnetzer (Y - L'ultimo uomo sulla Terra); Eve Ridley (Peppa Pig, Casualty).

Il problema dei 3 corpi: quando esce su Netflix

Il problema dei 3 corpi debutterà su Netflix il prossimo gennaio 2024.