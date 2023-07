È appena uscita su Netflix la nuova serie romantica Il racconto perfetto ispirata al romanzo di Elísabet Benavent, un titolo di soli cinque episodi da finire tutto d'un fiato e in grado di regalare al pubblico un'esperienza visiva romanticissima e sognante raccontando la storia d'amore tra David e Margot. Senza essere troppo sdolcinata o prolissa, Il racconto perfetto è una delle serie romantiche più belle di Netflix e sicuramente un titolo da non lasciarsi scappare. Ma come va a finire la storia tra Margot e David? Finiscono insieme o si lasciano per sempre? Scopriamolo insieme in questa spiegazione del finale de Il racconto perfetto.

Il racconto perfetto: la trama

Margot e David vengono da mondi diversi. Lei è l'ereditiera di un impero alberghiero. Lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Il racconto perfetto: come finisce tra David e Margot

Nell'ultimo episodio de Il racconto perfetto vediamo Margot e David di ritorno dalla Grecia e ora, secondo i piani, la loro relazione haraggiunto la cosidetta data di scadenza che si erano imposti e sarebbe dovuta finire in modo che entrambi potessero tornare con i loro ex. Loro, però, prolungano questa "data di scadenza" per un altro giorno e dopo essere andati a letto insieme a casa di Margot, David la invita a una festa dove le fa conoscere i suoi amici di infanzia. Quello che sembrava un idillio, però, si trasforma in un disastro perché Margot, per la prima volta, rivela a David di essere la figlia degli Ortega, famosi e ricchi imprenditori nel campo dell'hotelerie e lui non la prende benissimo in quanto di sente inferiore a lei di status sociale e pensa sia impossibile che la loro storia possa funzionare per queste diversità. Così, i due, si lasciano e si dicono addio. Anche se Margot lascia aperta la possibilità di provarci, David sceglie di lasciarla andare. Passano tre anni e lei si trasferisce a Londra, conosce un nuovo uomo e si fidanza con lui mentre David apre a Madrid una fioreria chiamata "Torna Margherita", dedicata proprio a Margot nella speranza che lei sarebbe tornata un giorno per stare con lui. Ma così non è.

Questo finale, però, non corrisponde alla realtà ed è solo uno dei finali possibili di una storia d'amore tra due persone che, se avessero preso decisioni diverse, non sarebbero mai finite insieme. E così questa fine triste si trasforma in tutt'altro nel momento in cui viene mostrato al pubblico che si trattava solo di un finale alternativo che mostrava cosa sarebbe successo se quel giorno dell'addio, David non fosse corso da Margot per dirle di volere provare a stare insieme a lei. In realtà, infatti, David decide di superare i suoi pregiudizi sulle loro diversità e corre dietro Margot per non lasciarla andare. Alla fine i due finiscono insieme e si trasferiscono a Londra dove lei continua il suo lavoro in azienda e lui apre una fioreria, questa volta dal titolo "Sogna Margot". E l'uomo che nel finale alternativo diventata il fidanzato di Margot, appare anche in questo secondo finale ma questa volta lei non è single.

Con un finale alla La la land, Il racconto perfetto si conclude in modo semplicemente perfetto.