Il racconto perfetto su Netflix è semplicemente adorabile

Il racconto perfetto

C'è una cosa che accomuna tutte le serie romantiche: il fatto che parlano d'amore. Ma non tutte lo fanno allo stesso modo. Ce ne sono alcune che affrontano questo tema con superficialità, altre che si spingono un po' oltre in racconti particolarmente passionali, altre ancora che raccontano l'amore in modo piuttosto profondo e drammatico o ancora in modo stucchevole. Ma c'è una serie, appena uscita su Netflix, che parla d'amore ed è semplicemente adorabile. Parliamo di Il racconto perfetto, una miniserie spagnola di soli cinque episodi da guardare in un solo giorno per gustarsi tutta la bellezza di una storia leggera, colorata e romanticissima.

Tratta dal romanzo di romanzo di Elísabet Benavent, Il racconto perfetto è il terzo libro della scrittrice adattato da Netflix dopo Valeria ed Eravamo Canzoni e rispetto a tanti altri prodotti dello stesso genere proposti dalla piattaforma di streaming negli ultimi anni, questa serie si differenzia per qualità, leggerezza e piacevolezza nella visione che incolla lo spettatore allo schermo.

Il racconto perfetto è la storia di un amore che nasce spontaneamente tra due persone dagli occhi tristi che si riconoscono l'uno nella tristezza dell'altra e che, per la prima volta, non hanno paura di essere se stessi. Due ragazzi che si sono annullati per stare con chi non li apprezzava davvero e che si ritrovano diventando prima amici e capendo poi che l'amore, quello vero, è accettazione, rispetto, stima dell'altro e non possesso. Questa serie, con i suoi cinque episodi leggerissimi e uno più incantevole dell'altro, è una bellissima sorpresa estiva di Netflix ed è la serie perfetta per chi ha voglia di spensieratezza e di tuffarsi in una romantica ma realistica storia d'amore.

Finalmente diciamo addio ai racconti melensi, a storie strappalacrime e costruite a tavolino per piacere per forza al pubblico. No, con Il racconto perfetto, l'amore, quello reale, imperfetto, quello di cui si ha paura, torna il vero protagonista e regala un bellissimo viaggio tra le emozioni umane e perderselo sarebbe un vero peccato.

Voto: 8