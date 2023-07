Il racconto perfetto: arriva su Netflix una nuova miniserie romantica, cosa aspettarsi

Netflix continua a puntare su titoli spagnoli e dopo l'enorme successo di Dalla mia finestra: al di là del mare arriva una nuova miniserie romanticissima e pronta a farvi sognare. Si tratta de Il racconto perfetto (in spagnolo Un Cuento Perfetco), terzo adattamento di un romanzo di Elísabet Benavent dopo Valeria e il film Eravamo Canzoni, che racconta la storia di Margot e David, due ragazzi provenienti da famiglie diverse, lei ereditiera e lui alle prese con tre lavori per sopravvivere che si renderanno conto, dopo essersi incontrati, di avere in comune molto più di quello che pensano. Ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio cosa aspettarci da questa miniserie romantica spagnola e quando debutterà su Netlfix.

Il racconto perfetto: la trama

Margot e David vengono da mondi diversi. Lei è l'ereditiera di un impero alberghiero. Lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Il trailer ufficiale de Il racconto perfetto

Il racconto perfetto: chi c'è nel cast

Il cast de Il racconto perfetto è composto da Anna Castillo nei panni di Margot, Álvaro Mel che interpreta David, Ana Belén come Lady Miau, Ingrid García Jonsson come Candela. E poi ancora Lourdes Hernandez come Patricia, Lydia Pavón come Idoia, Tai Fati nei panni di Domi, Jimmy Castro come Iván, Mario Ermito che interpreta Filippo.

Quando esce Il racconto perfetto su Netflix

Il racconto perfetto debutterà su Netflix il prossimo il 28 luglio 2023.