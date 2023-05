Il sarto, tutto sulla serie turca di Netflix che sta spopolando in Italia

Su Netflix c'è una serie turca che sta scalando la top 10 delle serie più viste del momento e sembra proprio stia conquistando tutti. Si intitola Il sarto ed è una serie drammatica dai toni thriller con colpi di scena, intrighi e segreti, il tutto sullo sfondo di una sartoria tra abiti su misura, tessuti, creatività e abilità manuali. Una serie che racconta un mondo molto affascinante che non capita spesso di vedere in tv come protagonista di una storia. E se la sartoria lascia spazio a segreti di famiglia, misteri da svelare e verità da scoprire allora il mix è perfetto e iI sarto ne sta dando dimostrazione. Ma cosa sappiamo su questa serie che sta spopolando in Italia? Scopriamolo insieme.

Il sarto, la trama

Il sarto narra la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un'attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest'ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

Chi c'è nel cast de Il sarto

Ça?atay Ulusoy nei panni di Peyami; Salih Bademci come Dimitri; ?ifanur Gül è Esvet, Olgun ?im?ek è Mustafa; Ece Sükan è Suzi; Zeynep Özyurt Tarhan interpreta ?rini; Murat Kilic è Faruk; Celile Toyon è Sülün Hatun; Vedat Erincin è Ari; Lila Gürmen è Lia.

Quando esce il sarto su Netflix

Il sarto è uscito su Netlfix lo scorso 2 maggio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.