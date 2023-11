"Il documentario di Ilary Blasi girato di nascosto da Totti"

Unica. Si chiama così l'attesissimo docufilm su Ilary Blasi che uscirà il 24 novembre su Netflix. Un annuncio a sorpresa, arrivato pochi giorni fa, che ha lasciato di stucco - e spaccato ancora di più - i fan della conduttrice e quelli dell'ex numero 10 della Roma.

Ilary racconterà la sua verità sul divorzio, ma non solo. A svelare qualcosa in anteprima è il regista Tommaso Deboni sulle pagine del Messaggero: "Non ci sono testimonianze scomode o rivelazioni eclatanti. C'è la faccenda degli orologi e delle borse, ovviamente, perché fa parte della storia. Ma io spero che le persone intelligenti prendano questo film come un messaggio conciliante, discreto".

In molti si stavano chiedendo se Francesco Totti era a conoscenza di tutto questo. A rispondere è Deboni: "Abbiamo girato velocemente e di nascosto dalla gente e da Totti, in studio, nella casa di Ilary e durante un viaggio con gli amici. La versione di Ilary è quella di una donna famosa che ha affrontato ciò che le è capitato come avrebbe fatto chiunque altro - conclude - Credo che molte donne si rivedranno in lei. Non ha mai fatto richieste speciali, la vedremo acqua e sapone". Nel docu ci saranno anche le due sorelle di Ilary Blasi, mentre non compaiono i figli.