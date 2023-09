In fiamme: la spiegazione del finale

Disponibile su Netflix da venerdì 8 settembre 2023, In fiamme è una miniserie spagnola basata su un fatto di cronaca: nel 2017 a Barcellona nel 2017 fu ritrovato il cadavere di un ufficiale di polizia, Pedro Rodriguez, carbonizzato all'interno della propria auto. La maggiore sospettata fu Rosa Peral, partner di Pedro. Dietro la vicenda si celavano molti segreti. Leggiamo qualcosa in più sulla serie in otto puntate, interpretata da un cast che comprende Úrsula Corberó, José Manuel Poga, Quim Gutiérrez, Isak Férriz e Eva Llorach.

In fiamme: come finisce la serie

La serie Netflix "In fiamme" racconta la storia di Rosa Peral, una poliziotta di Barcellona che deve affrontare molti problemi personali. Mentre lotta per ottenere la custodia di sua figlia Sofia dal suo ex-marito Javier, la donna ha una relazione tumultuosa con il collega poliziotto Pedro Rodriguez. La trama si sviluppa quando Pedro scompare improvvisamente, e il suo cadavere bruciato viene trovato in un'auto abbandonata. La detective Ester Varona è incaricata di investigare sul caso e Rosa diventa una delle principali sospettate insieme al suo amico Albert Lopez. La serie esplora le relazioni complesse tra Rosa e gli uomini della sua vita, rivelando tradimenti e segreti.

Nonostante Rosa affermi che Pedro sia scomparso il 2 maggio dopo una discussione, Ester non le crede e sospetta che i messaggi inviati da Rodríguez quel giorno siano stati scritti in realtà dal suo assassino. I genitori di Rosa ammettono poi di aver mentito nella loro testimonianza. Inoltre, Ester scopre che il 1° maggio, Rosa era in casa sua, in compagnia di Pedro e Albert: quando la donna viene arrestata, dice ai suoi genitori e al suo avvocato che è stato Albert a uccidere Pedro con un'ascia e che lei lo ha coperto per paura che potesse far del male a sua figlia. Dal canto suo, Albert afferma che è stata lei a uccidere il suo compagno perché voleva porre fine alla loro relazione e lui l'ha solo aiutata a sbarazzarsi del corpo.

Tre anni dopo, si tiene il processo. Mentre Rosa e Albert si accusano reciprocamente, emergono ulteriori prove contro di loro. Sofía racconta di aver visto sua madre coperta di sangue e un amico di Albert rivela che le aveva chiesto quale fosse il modo più efficace per uccidere qualcuno senza essere scoperti.

Verso la fine della serie, Ester presenta prove che Rosa e Albert avevano pianificato insieme l'omicidio di Pedro e descrive gli eventi. Il 1° maggio 2017, Pedro e Rosa litigarono, quindi lei chiamò Albert: l'amante commette un errore di distrazione e viene scoperto. Rosa droga Pedro e lo manda nel seminterrato a preparare trappole per i roditori. Quando Pedro Rodríguez diventa incosciente, Rosa lo colpisce con un oggetto tagliente. Il giorno seguente, manda sua figlia dai suoi genitori, invia messaggi dal telefono di Pedro, porta il telefono a casa di Javi per incastrarlo e si sbarazza del corpo con l'aiuto del suo amante.

In conclusione, la giuria dichiara Rosa e Albert colpevoli di omicidio premeditato. La prima viene condannata a 25 anni di prigione, mentre Albert è condannato a 20 anni. Entrambi presentano ricorsi in appello, ma la Corte Suprema li respinge.