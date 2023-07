In fiamme, arriva su Netflix una nuova serie thriller con Tokyo de La casa di carta

Tokyo de La casa di carta sta per tornare su Netflix in una nuova miniserie thriller dal titolo In fiamme. Úrsula Corberó, infatti, sarà la protagonista di un nuovo thriller drammatico scritto da Laura Sarmiento, la stessa creatrice di Privacy, la serie drammatica spagnola del 2022 con Itziar Ituño (Raquel de La casa di carta), e diretto da Jorge Torregrossa (Privacy). Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova miniserie Netflix che riporta in scena una delle attrici più amate dal pubblico della piattaforma di streaming? E quando uscirà In fiamme su Netflix? Scopriamolo insieme.

In fiamme: la trama

Maggio 2017: i resti carbonizzati del poliziotto Pedro (José Manuel Poga) sono ritrovati all'interno di un'automobile bruciata nel bacino di Foix, nei pressi di Barcellona. La scoperta attira presto l'attenzione del pubblico, soprattutto quando l'indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono Pedro e due colleghi poliziotti: la sua partner Rosa (Úrsula Corberó) e l'ex ragazzo di lei Albert (Quim Gutiérrez).

Chi c'è nel cast di In fiamme (oltre a Úrsula Corberó)

Il cast di In fiamme è composto da Úrsula Corberó, José Manuel Poga, Quim Gutiérrez, Isak Férriz e Eva Llorach.

In fiamme, il trailer ufficiale

Quando esce In fiamme su Netflix

La miniserie thriller In fiamme debutterà su Netflix il prossimo 8 settembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.