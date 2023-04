In silenzio è la una nuova serie Netflix da tenere d'occhio, il trailer

Netflix sta per lanciare una nuova serie spagnola di cui stanno già parlando tutti. Si intitola In silenzio ed è una serie drammatica che punta i riflettori sul tema del reinserimento sociale dopo il carcere minorile. Il protagonista di questa serie, creata da Aitor Gabilondo è Sergio, interpretato da Arón Piper (Elite) un ragazzo che dopo aver ucciso i genitori ed essere finito in carcere per sei anni, torna alla vita normale ma viene costantemente tenuto d'occhio, quasi come fosse una cavia, da una giovane psichiatra che deve verificare se il ragazzo possa essere ancora un pericolo per la società o meno. Una serie che appare molto intensa, riflessiva, d'impatto e che potrebbe regalare a Netflix un nuovo grande successo. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cos'altro sappiamo su questo promettente titolo Netflix.

In silenzio, la trama

Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

Quando esce In silenzio su Netflix

In silenzio debutterà su Netflix a maggio 2023.