"Irish Wish", su Netflix un nuovo film romantico con Lindsay Lohan: trailer e quando esce

Arriva su Netflix una nuova commedia romantica Irish Wish - Solo un desiderio con una protagonista d'eccezione: Lindsay Lohan. L'attrice statunitense, volto noto di molti film romantici dell'ultimo decennio da Mean Girls a Baciati dalla Sfortuna, torna su Netflix con un nuovo titolo d'amore e lo fa dopo il suo ultimo film natalizio per la piattaforma di streaming, Falling for Christmas. Ma cosa sappiamo finora su Irish Wish - Solo un desiderio? Scopriamolo insieme leggendo la trama, guardando il trailer e scoprendo quando uscirà il film su Netflix.

Irish Wish - Solo un desiderio: la trama

Quando l'uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie (Lindsay Lohan) mette da parte i sentimenti per farle da damigella d'onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia nel ruolo della futura sposa, ma quando il sogno sembra realizzarsi, presto si rende conto che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.

Irish Wish - Solo un desiderio: chi c'è nel cast

Oltre a Lindsay Lohan, protagonisti di Irish Wish - Solo un desiderio anche: Jane Seymour, Elizabeth Tan, Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry.

Irish Wish - Solo un desiderio: il trailer

Irish Wish - Solo un desiderio: quando esce su Netflix

Irish Wish esce su Netflix il 15 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.