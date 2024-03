Irish Wish, com'è la nuova commedia romantica con Lindsay Lohan?

Irish Wish

Non sempre quello che vogliamo è quello di cui abbiamo bisogno. Non è solo un modo di dire ma il grande insegnamento - nonché reminder - che ci viene dato dal nuovo film romantico di Netflix con Lindsay Lohan, Irish Wish. La piattaforma di streaming, infatti, ha lanciato una nuova commedia romantica con protagonista la famosissima attrice americana dai capelli rossi che veste i panni di una giovane editor che non ha il coraggio di dire all'uomo che le piace che è innamorata di lui e così perde l'occasione di avere la vita che ha sempre sognato finché, un giorno le viene data la possibilità di vivere quella tanto desiderata vita che era convinta l'avrebbe resa felice. Ma sarà davvero così?

Ciò che crediamo di volere corrisponde, però, a ciò di cui abbiamo bisogno e che vogliamo davvero? La vita, spesso, ci insegna che la corrispondenza tra ciò che desideriamo e ciò che vogliamo davvero non è così scontata ed è proprio questo che vuole ricordarci Netflix con questo film che, in una piacevolissima ora e mezza di visione, ci intrattiene ma ci ricorda anche che la felicità non si nasconde dietro un sogno o un'idea ma dietro la realtà dei fatti e la presa di coscienza di chi siamo davvero.

Lindsay Lohan, con Irish Wish, torna su Netflix nel genere cinematografico che più le appartiene e che l'ha resa nota in tutto il mondo: la rom-com, il film d'amore per eccellenza dove due persone si incontrano, si innamorano, affrontano degli ostacoli, capiscono i loro errori e poi, alla fine, l'amore (quello vero) trionfa. E Irish Wish rientra appieno in questo genere di racconto da cui prende ispirazione nella sua versione classica per arricchirla con rimandi moderni e un punto di vista fresco e attuale. Così, Irish Wish, da cui inizialmente non ci si aspettava molto, diventa una bella sorpresa di Netflix che ancora una volta è pronta a farci riflettere su diversi temi importanti legati all'amore ma non solo.

Irish Wish, infatti, è in grado di porre l'attenzione su temi in cui tutti possono identificarsi: il desiderio, il rimpianto, l'amore per se stessi e quello per gli altri, la dipendenza, il vizio di pensare che la felicità sia dietro una vita immaginaria e perfetta e non dietro le imperfezioni della realtà. Irish Wish, con una storia semplice, non troppo originale ma ben riuscita sia grazie agli interpreti che a una buona sceneggiatura, diventa un modo per ripensare alla propria vita, per smettere di rimpiangere quella scelta non fatta o quell'amore non vissuto e per capire che solo seguendo la propria natura, mettendo se stessi al primo posto e stando più con i piedi per terra che la tanto desiderata serenità arriva. Dopotutto i futuri possibili e non realizzati per quanto allettanti non sono mai migliori della vita che si ha già, anche solo per il fatto che questa è l'unica reale e modificabile con le nostre scelte.

Fresco, leggero, coinvolgente e con degli spunti riflessivi molto interessanti, Irish Wish è la commedia romantica perfetta per chi cerca intrattenimento ma anche un po' di profondità. È il titolo ideale per chi ama i film romantici ma anche per chi è in crisi con la propria vita e cerca, in una forma d'arte, un aiuto per prendere delle scelte, cambiare qualcosa o rivoluzionare il proprio modo di vivere dall'approccio all'amore a quello alla carriera.

Lasciatevi ispirare la Lindsay Lohan in Irish Wish, fatevi incantare dai maestosi paesaggi irlandesi che fanno da cornice a questa storia romantica e sognante e date una possibilità a un film che, apparentemente non vi ispira perché spesso è proprio da ciò che non vogliamo vedere o fare che traiamo i più grandi insegnamenti.

Voto: 6,7