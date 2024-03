José Mourinho, svelata la data di uscita della docuserie Netflix sul tecnico della Roma

José Mourinho avrà la sua serie tv su Netflix e ora sappiamo quando uscirà. L'allenatore portoghese e tecnico della Roma ha, infatti, annunciato l'arrivo di una serie Netflix che racconterà la sua storia dalla vita privata alla carriera nel mondo del calcio e la piattaforma di streaming ha svelato quando, questa serie, debutterà sul suo catalogo.

"Dirò le mie verità e mi prenderanno per pazzo", ha detto lo stesso Mourinho dopo la vittoria della Roma sulla Cremonese nella partita della Coppia Italia quando ha detto a tutti che Netflix è a lavoro per un documentario su di lui. Così, Mourinho segue la scia di diversi colleghi del mondo dello sporto come il marciatore Alex Schwazer, il bodybuilder Arnold Schwarzenegger o il calciatore David Beckham che si sono aperti in un racconto intimo e rivelatorio su Netflix, proprio come farà lui. Ma quando uscirà la serie Netflix su Mourinho? E cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo documentario Netflix? Scopriamolo insieme.

José Mourinho: cosa sappiamo sulla docuserie Netflix

Nonostante le informazioni sulla nuova docuserie Netflix su Mourinho sono poche una cosa la sappiamo per certo: le riprese inizieranno la prossima settimana. A rivelarlo è lo stesso allenatore di origini portoghesi che ha svelato che sarà proprio nella settimana dall'8 gennaio 2024 in poi che le telecamere di Netflix entreranno a casa sua per riprendere il suo racconto su se stesso.

Poi Mourinho, che ha specificato che rivelerà verità mai dette prima, ha parlato anche di soldi lasciando intendere che raccontarsi su Netflix sia alquanto remunerativo.

"Diò cose che si sapranno solo nel documentario perché mi pagano bene e perché sono un pazzo totale", sono le parole dette da Mourinho dopo Roma-Cremonese. E sembra proprio che questo docufilm Netflix rivelerà anche dei retroscena sull'accordo con la Roma e quella firma arrivata solo successivamente: "Non avevo firmato - ha specificato Mourinho - avevo un club che mi cercava e che voleva facessi retromarcia sulla Roma. Quando uscirà il documentario su Netflix e saprete tutto mi direte che sono un pazzo".

Mourinho: quando esce la docuserie Netflix su di lui

Mourinho esce su Netflix nel 2025.