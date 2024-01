I k-drama Netflix più attesi del 2024 (e il dubbio su Squid Game 2)

Dopo il successo internazionale di Squid Game, attualmente serie Netflix non in lingua inglese più vista di sempre, i k-drama sono diventati sempre più popolari e diffusi sulla piattaforma di streaming e il pubblico di questo genere di racconto drammatico sudcoreano sempre maggiore. E proprio per cavalcare l'onda, Netflix, anche in questo 2024 ha in serbo per il suo pubblico non solo nuove stagioni di k-drama già famosi ma anche serie sudcoreane nuove di zecca.

Quali sono i più attesi k-drama Netflix di quest'anno? Scopriamolo insieme e sveliamo cosa sappiamo, finora, sulla seconda stagione di Squid Game, la più attesa di tutte.

Hellbound 2 (horror)

La seconda stagione della serie horror soprannaturale Hellbound, creata da di Yeon Sang Ho, è tra le più attese dell'anno. Tra le novità, un un nuovo membro del cast principale dopo il controverso scandalo della droga di Yoo Ah In, che ha visto l'attore allontanato da diversi progetti di drammi k. Kim Sung Cheol prenderà il posto di Jung Jin Soo. Ma quando uscirà Hellbound 2? Le riprese della seconda stagione sono terminate a ottobre 2023 quindi ora la serie è attualmente in fase di post-produzione. Secondo le previsioni, la seconda stagione di Hellbound debutterà verso la seconda metà del 2024.

A Killer Paradox (comedy thriller)

A killer paradox è una nuova comedy thriller sudcoreana di 7 episodi pronta a debuttare su Netflix già nei primi mesi del 2024. Precedentemente intitolata Murder Dieary, A Killer Paradox è uno dei tantissimi adattamenti di webtoon di Netflix. Le riprese di questa serie, che racconta la storia di un uomo comune trasformatosi in un serial killer e un implacabile detective determinato ad arrestarlo, ci sono state tra settembre 2022 e marzo 2023 e la serie debutterà a inizio 2024 su Netflix.

Eredità sepolta è un'attesanuova serie thriller sudcoreana che debutterà su Netflix il 19 gennaio 2023. Yoon Seo-ha è una docente che spera di ottenere una promozione a professoressa ordinaria presso la facoltà dove lavora. Alla morte di uno zio sconosciuto scopre di essere l'unica erede del cimitero di famiglia ed è costretta a fare i conti con il ricordo di un padre sparito dalla sua vita diversi anni prima. Nel frattempo il fratellastro Kim Young-ho pretende una parte dell'eredità e crea scompiglio al funerale, ma per Seo-ha lui è solo il figlio di un padre infedele che l'ha abbandonata, mentre l'eredità porta a galla un passato che lei avrebbe preferito dimenticare. Come se non bastasse, alcuni eventi sinistri la riempiono di inquietudine. Il detective Choi Sung-jun, impegnato a indagare su un omicidio, guidato dall'istinto e dallo strano comportamento degli abitanti del luogo capisce subito che il caso è più complicato del previsto, ma l'ispettore capo Park Sang-min non approva i suoi metodi e decide di sollevarlo dall'incarico. Anche l'indagine di Sang-min su Seo-ha, Young-ho e le altre persone legate al cimitero sembra raggiungere un vicolo cieco. Ben presto un nuovo omicidio sconvolge la cittadina. Seo-ha è coinvolta in alcuni curiosi incidenti dopo aver ereditato il cimitero di famiglia. Cosa si nasconde dietro a tutti questi eventi?

Chicken Nugget (comedy)

La serie Chicken Nugget è una comedy sudcoreana incentrata su uno dei concetti più bizzarri che abbiamo visto finora in un k-drama. La bella Choi Min Ah (interpretata da Kim Jung Yoo) si trasforma accidentalmente in pollo fritto. Toccherà a suo padre, Choi Sun Man, e allo stagista, Go Baek Jung, farla tornare umana. Le riprese di questa serie si sono concluse diversi mesi fa, nell'aprile del 2023 e ci aspettiamo di vedere Chicken Nugget sul Netflix nei prossimi mesi. Dato il tema assurdo della sua trama, Chicken Nugget potrebbe essere un successo su Netflix.

E Squid Game 2?

E Squid Game 2? Non è incluso nella lista perché resta il dubbio che la seconda stagione del k-drama non debutterà su Netflix nel 2024 ma probabilmente nel 2025. Lo stesso vale per All of Us Are Dead 2.