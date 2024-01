Kate Hudson su Netflix in una nuova serie dalla creatrice di "Non ho mai": trama e quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie comedy con protagonista Kate Hudson. L'attrice statunitense, volto di innumerevoli commedie romantiche, torna sul piccolo schermo in una serie nata dalla stessa creatrice del teen drama di successo Non ho mai. Si tratta di una serie comedy, di 10 episodi, per ora ancora senza titolo, ideata da Mmindy Kaling (Non ho mai) e scritta dall'autrice di Modern Family, Elaine Ko che è anche produttrice esecutiva insieme a Kaling e Howard Klein (The Office). Ma di cosa parla questa nuova comedy Netflix con Kate Hudson? Scopriamolo.

La nuova serie Netflix con Kate Hudson: la trama

Questa commedia racconta la storia di una donna, Isla Gordon che diventa presidente di una delle più famose squadre di basket, i Los Angeles Waves, dopo che suo fratello è costretto a dimettersi a causa di uno scandalo pubblico. Questa donna, interpretata da Hudson, è ambiziosissima e sicura di sé ma per molto tempo è stata ignorata dalla sua famiglia e non considerata la persona adatta a dominare in un settore maschilista e sportivo come quello del basket. Questa sarà l'occasione per dimostrare a tutti il suo valore a partire dalla famiglia fino a finire al consiglio di amministrazione della propria azienda.

Quando esce la nuova serie Netflix con Kate Hudson

Essendo ancora in fase di produzione, non sappiamo quando questa nuova comedy Netflix uscirà ma presupponiamo entro il 2025.