Kill Boksoon è il nuovo k-drama Netflix sulla doppia vita di una madre assassina

Cosa accade se una madre di famiglia alle prese con una figlia adolescente nasconde una vita segreta da assassina professionista? Prova a spiegarcelo Netflix con il suo nuovo k-drama, Kill Boksoon, che è pronto a conquistare il pubblico con un racconto adrenalinico e profondo della vita di una madre che di professione è una serial killer. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo film Netflix e quando debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Di cosa parla Kill Boksoon

Assoldata dall'agenzia di sicari MK, Gil Boksoon è un'assassina che non sbaglia un colpo, oltre che madre dell'adolescente Jae-young. Anche se nel suo lavoro è una professionista, fatica a gestire il ruolo di genitore. Quando arriva il momento di rinnovare il contratto con l'agenzia, decide quindi di ritirarsi per cercare di ricucire il rapporto con la figlia, ma nel corso dell'ultimo incarico, subito prima di comunicare la sua decisione all'agenzia, Boksoon scopre un segreto sulla missione che le fa infrangere la regola d'oro dei sicari: portare a termine il lavoro in qualsiasi circostanza. Ora è il bersaglio dell'agenzia e dell'intera società dei killer.

Quando esce Kill Boksoon su Netflix

Kill Boksoon debutta su Netfliz il 31 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.