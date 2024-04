Kiseiju - La zona grigia 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Kiseiju - La zona grigia è la nuova serie sudcoreana di Netflix adattamento live-action del manga giapponese di Hitoshi Iwaaki. Dopo il debutto della sua prima stagione sulla piattaforma di streaming lo scorso 5 aprile 2024, i fan della serie si stanno già chiedendo quale sarà il suo futuro. Kiseiju - La zona grigia 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Kiseiju - La zona grigia 2 ci sarà?

Non sappiamo ancora se Kiseiju - La zona grigia avrà una seconda stagione anche se, dato il finale del primo capitolo, ci sarebbero tutti i presupposti per continuare la serie con nuovi episodi. Netflix, di consueto, attende i primi 28 giorni dalla messa in onda di una serie per vedere come questa viene accolta dal pubblico. Se la serie ha successo e viene vista da tante persone, le possibilità che ottenga una nuova stagione sono altissime. Al contrario, se le visualizzazioni sono basse molto probabilmente la serie in questione sarà cancellata.

Kiseiju - La zona grigia è attualmente al terzo posto tra le serie più viste in Italia e sono passati solo pochi giorni dal suo debutto su Netflix quindi, il suo successo è destinato a salire e a conquistare tutto il mondo. Questo vuol dire che è quasi certo che la serie avrà un continuo.

Kiseiju - La zona grigia 2: le ipotesi sulla trama

(ATTENZIONE SPOILER!)

Cosa potrebbe accadere nella seconda stagione di Kiseiju - La zona grigia? Quasi sicuramente un ritorno dei parassiti tra l'umanità. Dopo che gli umani hanno avuto la meglio sui parassiti e il sindaco si è salvato, qualche superstite potrebbe tornare e cercare di impossessarsi dell'intera popolazione. E poi, bisogna dare una spiegazione al cliffhanger finale della serie: l'arrivo di un personaggio misterioso che chiede di parlare con la poliziotta a capo del Grey Team anti-parassiti. L'uomo si chiama Shiniti Izumi è un giornalista esperto di parassiti e l'ultima inquadratura è fissa sulla sua mano. Sarà lui stesso un parassita o un mutante?

Kiseiju - La zona grigia 2: quando esce su Netflix

La seconda stagione di Kiseiju - La zona grigia, se dovesse essere riconfermata potrebbe uscire su Netflix nel 2025.