Kiseiju - La zona grigia: la spiegazione del finale della serie coreana di Netflix

Kiseiju - La zona grigia è la nuova serie sudcoreana di Netflix che sta attirando l'attenzione di tutti. Al terzo posto tra le serie Netflix più viste del momento, questo adattamento live-action del manga giapponese di Hitoshi Iwaaki (in inglese Parasyte The Grey) è uno dei titoli più interessanti e innovativi del panorama seriale attuale. Composta da sei episodi e realizzata dallo stesso creatore di un altro grande successo di Netflix, la serie horror Hellbound, Kiseiju - La zona grigia è un titolo che sta facendo molto parlare di sé e si sta imponendo non solo in Corea ma anche a livello internazionale. Ma come finisce Kiseiju - La zona grigia? Ecco la spiegazione del finale ma prima un piccolo recap sulla trama della serie.

Kiseiju - La zona grigia: la trama

Kiseiju - La zona grigia racconta la storia di un mondo che viene infestato da parassiti in grado di mangiare il cervello umano e impossessarsi dei corpi delle loro vittime. Le sembianze dei corpi infestati dai parassiti restano le stesse apparentemente ma questi sono in grado di trasformarsi in terribili mostri senza cuore né compassione. Il loro obiettivo? Distruggere l'umanità e prendere il potere. Non tutto, però, va secondo i piani quando una giovane ragazza viene attaccata da un parassita che, però, non riesce a mangiare completamente il suo cervello rendendola una mutante, cioè una via di mezzo tra essere umano e "mostro". Che fine farà l'umanità?

Kiseiju - La zona grigia: la spiegazione del finale

Sono diversi i colpi di scena che arrivano verso la fine di Kiseiju - La zona grigia. Scopriamo inizialmente che Kang Won-seock, il collega del poliziotto amico della giovane cassiera di supermercato Jeong Su-in è un alleato dei parassiti (pur essendo ancora un umano a tutti gli effetti) e li sta aiutando dall'interno a distruggere gli esseri umani. Kim Chul-min, l'uomo che ha salvato la piccola Jeong Su-in dagli abusi del padre, viene ammazzato davanti agli occhi della ragazza e diventa un mostro che continua a lavorare, in incognito, nel Grey Team, l'associazione di poliziotti messa su per distruggere i parassiti. Nessuno, però, sa del suo doppio-gioco tranne Jeong Su-in che avverte la poliziotta a capo dell'operazione Choi Jun-kyung, il cui stesso marito è diventato un mostro.

Alla fine della serie si scopre che l'obiettivo principale dei parassiti è quello di impossessarsi del cervello del sindaco, assumere la sua identità e guidare le masse contro gli stessi esseri umani che, così, finiranno di esistere. Accade così che la stessa mutante Jeong Su-in, il suo amico Seol Kang-woo e il mostro impossessatosi del corpo di sua sorella maggiore uniscono le forze per combattere lo stesso nemico: il parassita nel corpo di Kim Chul-min. Così, i tre, durante il festival cittadino che ha portato il sindaco in persona in città, si alleano per distruggere il parassita ma la lotta non sarà facile. La sorella di Seol Kang-woo muore, così come muore il poliziotto ancora umano ma alleato dei parassiti Kang Won-seock. Alla fine, però, la ragazza mutante, il suo amico e la poliziotta Choi Jun-kyung si salvano e riescono a uccidere il parassita in cerca di cervelli umani.

La serie finisce con un flashforward che vede Jeong Su-in tornata alla sua vita normale in supermercato e il suo amico Seol Kang-woo che è entrato nel Grey Team. Lui, andrà da Jeong Su-in per portarle una lettera scritta dalla sua parassita che, adesso, è sopita nel suo cervello e la lettera si conclude con una frase di incoraggiamento del parassita per la sua umana: "Non sei sola".

Kiseiju - La zona grigia si conclude con l'arrivo di un personaggio misterioso nel Grey Team, un giornalista che si dichiara il più grande esperto di parassiti al mondo che chiede di incontrare la poliziotta Choi Jun-kyung, il suo nome è Shiniti Izumi e l'ultima inquadratura della serie è sulla sua mano.