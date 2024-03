Kiseiju - La zona grigia: la nuova serie di fantascienza made in Corea, trailer e quando esce

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie sudcoreana a metà tra l'horror e la fantascienza con un pizzico di azione. Si intitola Kiseiju - La zona grigia (il suo titolo originale era Parasyte - The Grey) ed è una serie live-action dallo stesso creatore della serie horror di Netflix Hellbound, Yeon Sang Ho. Questa serie è un adattamento seriale di uno dei manga giapponesi più popolari della storia, con 25 milioni di copie vendute in tutto il mondo, scritto dal fumettista Hitoshi Iwaaki e pubblicato a partire dal 1988 fino al 1995 sulle riviste Morning Open Zōkan e Monthly Afternoon di Kodansha.

La storia di Kiseiju - La zona grigia è stata già adattata con una serie anime e due film live-action. Quello di Netflix è il primo adattamento live-action fuori dal Giappone.

La trama di Kiseiju - La zona grigia

L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. La trama di Kiseiju - La zona grigia gira attorno a delle forme di vita parassitarie non identificate che vivono di ospiti umani e cercano di accrescere il loro potere. Quando iniziano a sconvolgere la società, un gruppo di esseri umani muove una guerra contro il male crescente.

Kiseiju - La zona grigia: il trailer

Kiseiju - La zona grigia: chi c'è nel cast

Nel cast di Kiseiju - La zona grigia sono tre i protagonisti principali della storia: Jeon So Nee che vestirà i panni di Jung Soo In, Koo Kyo Hwan che sarà Seol Kang Woo e Lee Jung Hyun che vedremo interpretare Choi Joon Kyung.

Kiseiju - La zona grigia: quando esce su Netflix

Kiseiju - La zona grigia esce su Netflix il prossimo 5 aprile 2024.