Perché dovreste vedere la serie coreana Kiseiju - La zona grigia

Kiseiju - La zona grigia

Kiseiju - La zona grigia (in inglese Parasyte - The Grey) è una serie sudcoreana arrivata su Netflix lo scorso 5 aprile 2024. Appartiene a un genere ibrido che mette insieme fantascienza, horror e azione ed è ispirata a uno dei manga giapponesi più popolari della storia scritto dal fumettista Hitoshi Iwaaki nel 1988. A rendere leggendario questo manga è la storia che racconta che pone quesiti esistenziali sul senso della vita, su ciò che rende gli esseri umani tali e su quanto la presenza di forme di vita diverse potrebbero minare l'equilibrio degli esseri umani, le loro credenze, i loro principi. L'umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere. È da questo concetto che si sviluppa l'intera serie.

Realizzata dallo stesso creatore dell'horror Netflix Hellbound Yeon Sang Ho, Kiseiju - La zona grigiaè il primo adattamento live-action fuori dal Giappone del manga di Iwaaki ed è attualmente al terzo posto tra le serie più viste in Italia. Ma cosa rende così speciale Kiseiju - La zona grigia? Nonostante qualche difetto iniziale, questa serie si dimostra, dal quarto episodio in poi, una piccola perla in grado di regalare spettacolo a livello visivo e grandi emozioni a livello emotivo. Ed ecco perché dovreste guardarla fino alla fine.

Una serie che prende quota dal quarto episodio

Kiseiju - La zona grigia è una serie che inizia al rallentatore e purtroppo commette qualche errore nei suoi primi episodi ma non dovreste fare l'errore di interrompere la sua visione perché questo k-drama Netflix, dal quarto episodio in poi, prende tutta un'altra direzione imponendosi come un lavoro di grande qualità in grado di fare la differenza tra le tante proposte Netflix dell'ultimo periodo. Il bello di questa storia è che ribalta continuamente le nostre convinzioni, scardina le regole classiche della narrazione facendo trasformare in un istante l'eroe il cattivo e viceversa. In Kiseiju - La zona grigia i concetti di bene e male vengono ripetutamente messi in discussione così come è messa in discussione la cattiveria umana, la sua emotività, il suo bisogno di un gruppo a cui appartenere e il senso stesso della vita.

Non solo mostri ma un bellissimo elogio dell'umanità

Quella adattata dal manga di Iwaaki non è solo una serie che parla di mostri, che vuole stupire coni effetti speciali di ultima generazione e con scene d'azione avvincenti ma è un prodotto che, tra i suoi strati narrativi, affronta moltissimi temi d'attualità. Si parla di potere, di rapporto con il diverso, di emarginazione, di solitudine, di abbandono. Kiseiju - La zona grigia si rivolge ai ragazzi che subiscono traumi infantili e che si sentono abbandonati dai loro genitori, a quelli che hanno paura di fidarsi degli altri perché traditi dai loro amici, questa serie parla a chi ha paura del diverso solo perché apparentemente lontano da ciò che conosce ma anche a chi è al potere e non si rende conto che può davvero cambiare le cose.

Kiseiju - La zona grigia non è una serie perfetta ma è una serie che comunica tantissimo e lo fa attraverso i suoi personaggi, le loro personalità, le paure e quei dubbi esistenziali in cui chiunque può, in qualche modo, identificarsi. A rendere questa serie un titolo da vedere assolutamente su Netflix è il suo ricordarci che non siamo soli, quanto è importante il legame con gli altri e cosa ci rende umani e meravigliosi in tutte le nostre fragilità e contraddizioni.

Voto: 7,9