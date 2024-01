Kübra, la serie Netflix è virale su TikTok per le (presunte) bestemmie: i video

Chiunque abbia iniziato a guardare su Netflix la serie turca Kübra avrà notato fin da subito un "piccolo" particolare. Ascoltando la versione italiana del nuovo thriller Netflix, che racconta la storia di un uomo che inizia a ricevere dei messaggi sul cellulare da quello che crede essere Dio in persona, non si può non notare come il nome del protagonista, pronunciato dai doppiatori italiani, sembra essere una vera e propria bestemmia.

Ed è così che su TikTok hanno iniziato a girare tantissimi video dedicati alla serie Netflix Kübra, dove moltissimi spettatori Netflix hanno pubblicato spezzoni della serie dove sembra che i personaggi di Kübra "bestemmino" continuamente. E se in tanti l'hanno presa sul ridere, molte altre persone hanno puntato il dito contro Netflix e il doppiaggio italiano per aver permesso una svista del genere. Una cosa, però, è certa: questo "bestemmiare" di Kübra ha dato alla serie Netflix una bella spinta di popolarità facendola diventare virale su TikTok e una delle serie Netflix più chiacchierate del momento.

Ma Kübra bestemmia davvero oppure no? Ora ve lo spieghiamo mostrandovi i video su TikTok e raccontandovi cosa c'è in realtà dietro quella che tutti hanno interpretato come una bestemmia su Netflix.

Kübra: la trama della serie turca Netflix

Dalle periferie di Istanbul, Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama. La sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Con il passare del tempo Gokhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre.

Kübra: i video delle presunte bestemmie

Kübra: le presunte bestemmie, spiegate

Quella che sembra una bestemmia nella serie Netflix Kübra, in realtà, non è altro che il nome turco del protagonista della storia, Gökhan, che detto in italiano seguendo le regole turche di pronuncia, assomiglia tantissimo a una vera e propria bestemmia ma non lo è affatto. Una cosa, però, è certa, questa assonanza, nella versione italiana della serie turca, forse si poteva evitare pronunciando il nome all'italiana e non alla turca. Così, almeno, si sarebbe evitato di fare tanto caos per un nome di persona che, alle orecchie di tutti, è suonato come una bestemmia.