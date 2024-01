Kübra: la spiegazione del finale (che lascia a bocca aperta)

Su Netflix è arrivata da pochissimi giorni una nuova serie turca, Kübra. Un titolo che ha subito catturato l'attenzione del pubblico grazie alla sua trama intrigante con elementi religiosi e un grande mistero da svelare che tiene letteralmente incollati allo schermo dall'inizio alla fine della serie. Diretta da Durul Taylan e Yagmur Taylan, Kübra, composta da 8 episodi, è diventata virale su TikTok a causa del nome del protagonista, Gökhan, che nel doppiaggio italiano assomiglia a una bestemmia, e si aggiunge all'elenco di serie turche più interessanti di Netflix e propone al pubblico una storia che, se vista fino alla fine, è davvero sorprendente e piena di spunti riflessivi. Ma come finisce Kübra? Cosa succede nel finale di serie e qual è, davvero, l'identità di Kübra? Ora ve lo sveliamo.

Kübra: la trama

Dalle periferie di Istanbul, Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama. La sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Con il passare del tempo Gökhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre.

Kübra: la spiegazione del finale (sorprendente), chi è davvero Kübra

(ATTENZIONE SPOILER!)

Il finale di Kübra lascia davvero senza parole e dà un senso all'intera serie che si svela proprio nel suo finale.

Alla fine del settimo episodio di Kübra, Gökhan scopre di non essere un vero messaggero di Dio e che il fatto che sia sopravvissuto allo sparo di pistola non è un miracolo ma un piano costruito a tavolino dalla sua fidanzata, ora sua moglie, per farlo tornare a credere in se stesso dopo he kubra aveva smesso di scrivergli messaggi sul telefono facendolo credere di essere l'eletto dal Signore. Il sangue sulla sua camicia, infatti, non era altro sangue di pollo e il proiettile era finto. Una volta scoperta la verità, grazie all investigatore che glielo ha rivelato, Gökhan è andato su tutte le furie ma c'era un'altra grande verità che doveva ancora scoprire: l'a vera identità di Kübra.

All'improvviso, infatti, si presenta davanti a Gökhan un ragazzo che gli ha rivelato di sapere chi fosse davvero Kübra che gli aveva mandato quei messaggi sul telefono a inizio serie. Così a Gökhan viene chiesto di spegnere il telefono e gli viene rivelata la verità: "Kübra è una nostra creazione", dice, infatti, il ragazzo misterioso. Di cosa si tratta? Di un sistema di intelligenza artificiale ideato da un gruppo di ragazzi per la gestione del capitale aziendale in base alla conoscenza dei dati delle persone. Questo sistema di AI, infatti, può capire i punti deboli e le necessità del cliente e segnala all'azienza le strategie migliori per creare ciò di cui le persone hanno bisogno e, di conseguenza, avere guadagni sicuri.

Kübra, infatti, non è altro che l'acronimo di "Knowledge Unite Based Reasoning Automaton.

A ideare il sistema sono stati tre ragazzi tornati dall'America che hanno ricevuto una cifra enorme per la vendita di Kübra a un'azienda turca di comunicazione. Selim, Berk e una loro collega. A rivelare la verità a Gökhan, invece, è l assistente di Berk, Adem.

È se Kübra nasceva per essere un sistema di analisi dei dati, sarà Berk a darle sempre più potere, finché il sistema non arriva ad avere accesso alle password, email e tutte le informazioni digitali di ogni persona del mondo. Quindi, dietro quello che Gökhan crede essere un messaggio di Dio, c'è semplicemente un sistema di intelligenza artificiale che gioca a essere Dio.

E il messaggio che Gökhan riceve sul telefono a inizio serie, "Tu sei diverso" è stato inviato ad altri 86 uomini di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Un target scelto perché le persone di questa età, di sesso maschile, credono tutte di essere diverse e chi ci crede è già a metà strada. Così, Kübra sfrutta queste debolezze umane per entrare nella mente di queste persone e fare in modo che credano a cose inverosimili ma per loro necessarie, come l'esistenza di un Dio che manda segnali.

"Gli uomini scelgono in base alle emozioni" - spiega il sistema operativo -. Paura, confusione, entusiasmo, ogni azione e decisione deriva da questi sentimenti e Gökhan è stato scelto per ricevere quei messaggi proprio perché agisce in base a queste emozioni. Gli altri, invece, hanno bisogno di seguire un leader, ed è proprio quello che accade con i seguaci di Gökhan.