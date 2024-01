Kübra, su Netflix arriva una nuova serie turca: trama e quando esce

Le serie turche stanno spopolando in Italia e in tutto il mondo e per cavalcare l'onda di questo successo Netflix ha deciso di iniziare il 2024 con un nuovo titolo turco, Kübra, una serie drammatica che si propone per andare ad arricchire l'elenco delle migliori serie tuche della piattaforma di streaming. Ma di cosa parla Kübra e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme buttando l'occhio sulle prime immagini tratte dalla serie e addentrandoci nella lettura della trama di Kübra che sembra essere molto ma molto intrigante.

Kübra: la trama

Dalle periferie di Istanbul, Gökhan cerca di mettere ordine nella propria vita per sposare la donna che ama. La sua ordinaria esistenza è messa sottosopra quando inizia a ricevere messaggi da un utente di nome Kübra tramite una piattaforma di amicizie online di cui fa parte, detta "Tu sei diverso!". Con il passare del tempo Gokhan capisce il significato del messaggio che aveva inizialmente ignorato e scopre chi sia Kübra, che gli fornisce informazioni e avvertimenti su cose ignote ed eventi imprevisti. Quando accetta il messaggio, Gökhan intraprende un percorso difficile, tra schiere di nemici e di sostenitori, finendo per partecipare a un conflitto che considera una guerra tra la luce e le tenebre.

Kübra: chi c'è nel cast

Il cast della serie drammatica turca, Kübra, è composto da: Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malboram, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Aytek Şayan, Cihan Talay e Ahmet Mümtaz Taylan.

Kübra: quando esce su Netflix

Kübra debutterà su Netflix il prossimo 18 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.