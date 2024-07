L'immaginario: il nuovo cartone giapponese da tenere d’occhio, trama e quando esce

Presentato al Festival di Animazione di Annecy, "L'Immaginario", è è il secondo lungometraggio prodotto da Studio Ponoc, dopo "Mary e il Fiore della Strega" del 2017. Diretto da Yoshiyuki Momose, un autore che si è fatto le ossa nello Studio Ghibli, è sceneggiato da Yoshiaki Nishimura, già produttore della casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

"L'immaginario" è basato sul romanzo omonimo di A.F. Harrold e all'estero è stato proiettato in alcuni cinema selezionati il 28 giugno. Scopriamo, adesso, quando approda questo lungometraggio su Netflix.

L'immaginario: la trama

Nel mondo de "L'Immaginario" ogni bambino ha un amico segreto, un essere invisibile con cui crea scenari immaginari e condivide i suoi segreti più profondi. Amanda vive con sua madre sopra una libreria, un negozio che suo padre ha gestito fino alla sua morte. Sua madre, Lizzie, non si sente in grado di gestire il posto con la stessa efficacia del marito defunto e, mentre si prepara per i colloqui e nutre una profonda tristezza, Amanda canalizza il suo dolore in scenari immaginari. Per Amanda quell'amico è un vivace e protettivo essere biondo di nome Rudger. Quando Amanda torna a casa da scuola, iniziano le loro avventure, volando attraverso una distesa erbosa popolata da un gigante laborioso e uno scoiattolo loquace, incontrando meduse ultraterrene, cavalcando un bue muschiato attraverso una tundra innevata. L'azione del film inizia quando un uomo strano e astuto, Mr. Bunting, bussa alla porta della libreria affermando di essere in zona per un sondaggio sui bambini. In realtà, dà la caccia agli amici immaginari, mangiandoli per mantenere la sua mente acuta. Mr. Bunting è a caccia di Rudger, che crede sia un immaginario di alta qualità. L'azione segue scoperte e conoscenze di amici immaginari, ma Amanda non vive sempre scene felici; la sua immaginazione, realisticamente sintonizzata sul suo umore, può anche prendere svolte da incubo: in una corsa attraverso un paesaggio invernale innevato Amanda e Rudger devono sfuggire alle grinfie di un mostro simile a uno yeti.

L'immaginario: quando esce su Netflix

"L'immortale" (titolo originale:"Yaneura no Rajâ") debutta su Netflix il 5 luglio 2024. Da segnalare che Netflix ha siglato un accordo pluriennale per la distribuzione dei titoli dello studio Studio Ponoc.Studio Ponoc. Mentre il precedente "Mary e il fiore della strega" aveva goduto di una distribuzione nelle sale, il presente e il prossimo futuro dell'ambiziosa casa di animazione è dunque legato a quello della piattaforma Netflix.