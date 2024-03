L'imperatrice 2, torna su Netflix la serie sulla Principessa Sissi: ecco quando

Dopo il successo della prima stagione torna su Netflix L'imperatrice, la serie tedesca sulla storia della Principessa Sissi che continua ad appassionare il pubblico di tutto il mondo. L'imperatrice è una serie in costume a metà tra il drammatico e il romantico basata sulla vita, sull'amore e sulle conseguenze dell'essere diventata imperatrice d'Austria della principessa Sissi. La serie, co-scritta da Bernd Lange, Janna Maria Nandzik e Lena Stahl - Florian Cossen e Katrin Gebbe sono i co-registi - sta per tornare sulla piattaforma di streaming con il suo secondo capitolo dopo il rinnovo di Netflix che, per un dramma tedesco storico, non era affatto scontato. Ma il pubblico ha apprezzato questa storia intramontabile e non vede l'ora di seguirne il continuo.

"Sono incredibilmente grata di essere riuscita a toccare così tante persone in Germania e nel mondo con la nostra serie - sono le parole della showrunner della serie, Katharina Eyssen dopo l'annuncio del rinnovo -. La storia della vita di Elisabeth è la storia del potere dell'amore, ma anche del coraggio di essere diversi e della speranza in un futuro migliore. Ed è di questo che abbiamo bisogno in questo momento. Ed è per questo che siamo molto felici di poter continuare a raccontare questa storia".

Ma quando esce L'imperatrice 2 su Netflix? Scopriamolo insieme.

L'imperatrice 2: la trama

La prima crisi è appena superata e la giovane coppia vuole godersi la fresca felicità coniugale, quando nubi oscure si addensano sul castello di Schönbrunn: Franz (Philip Froissant) deve affrontare inaspettatamente un potente avversario in Europa. Ed Elisabetta (Devrim Lingnau) è sottoposta a grandi pressioni, perché un erede al trono deve assicurare il futuro dell'impero il più rapidamente possibile. Quando il destino colpisce con tutta la sua forza, l'amore della coppia minaccia di rompersi definitivamente. Ed Elisabetta deve lottare non solo per la sua famiglia, ma anche per l'integrità della sua anima.

L'imperatrice 2: il cast

Devrim Lingnau nel ruolo di Elisabeth von Wittelsbach

Philip Froissant: Francesco Giuseppe I d'Austria

Melika Foroutan: la principessa Sofia di Baviera,

Johannes Nussbaum: l'arciduca Massimiliano

Elisa Schlott: la duchessa Helene di Baviera

Jördis Triebel: Principessa Ludovica di Baviera

Almila Bagriacik: Contessa Leontine von Apafi

Hanna Hilsdorf nel ruolo della contessa Amalia von Salm Reifferscheidt.

Runa Greiner: Contessa Charlotte von Stubenberg

Svenja Jung: Contessa Louise Gundemann

Andreas Döhler: il duca Massimiliano Giuseppe di Baviera

Wiebke Puls: Contessa Sophie Esterházy

Michael Fuith: l'arciduca Francesco Carlo d'Austria

Felix Nölle: l'arciduca Ludwig Viktor d'Austria

Martin Butzke: Gustavo, Principe di Vasa

L'imperatrice 2: quando esce su Netflix

L'imperatrice è stata confermata come parte della programmazione 2024 durante l'evento Next on Netflix del 1° febbraio, che ha confermato il ritorno di oltre 90 serie, sia nuove che già esistenti. Il 13 marzo, in occasione di un evento in Germania, Netflix ha confermato che la nuova stagione arriverà su Netflix alla fine del 2024.