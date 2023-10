La caduta della casa degli Usher, guida ai personaggi della serie Netflix

La caduta della casa degli Usher è la nuova serie horror di Netflix ispirata al racconto di Edgar Allan Poe del 1839. Da Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass, arriva questa diabolica serie horror raffinata e intelligente pronta a far riflettere sul senso della vita. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato. Ma per chi volesse fare chiarezza sui personaggi principali della serie, ecco una guida ai protagonisti de La caduta della casa degli Usher per prepararsi al meglio alla visione.

La caduta della casa degli Usher: i personaggi principali

Roderick Usher (Bruce Greenwood)

Iniziamo con il protagonista Bruce Greenwood nel ruolo di Roderick Usher, a capo della dinastia Usher e amministratore delegato della Fortunato Pharmaceuticals, azienda acquisita con l'aiuto della sorella Madeline. Ambiziosissimo, anche al costo di fare fortuna sulla rovina degli altri, Roderick ha sei figli che ha ricoperto di soldi ma non di affetto.

Verna (Carla Gugino)

Carla Gugino veste i panni del personaggio più inquietante della serie, un demonio mutaforma causa della morte di tutti gli Usher. Roderick e Madeline la incontrano per la prima volta nel Capodanno del 1980 e dopo aver stretto un patto con lei, la loro vita cambierà per sempre. La donna tornerà a sorpresa decenni dopo per massacrare gli eredi della fortuna degli Usher.

Madeline Usher (Mary McDonnell)

Madeline, interpretata da Mary McDonnell, è la sorella di Roderick. Una donna spietata, ambiziosa e che non guarda in faccia a nessuno pur di raggiungere i suoi obiettivi. Lei è la mente dietro l'operazione di Fortunato.

Auguste Dupin (Carl Lumbly)

Auguste Dupin, interpretato da Carl Lumbly, è un avvocato, un uomo onesto che si è imbattuto per la prima volta negli Usher più di 30 anni fa. Dupin ha dedicato la sua vita a indagare sulla famiglia degli Usher e proprio dopo la morte degli eredi di Roderick, viene convocato da Roderick che decide di raccontargli tutta la verità.

Arthur Pym (Mark Hamill)

Arthur Pym è l'avvocato della famiglia Usher. La sua storia è un enigma anche per quelli che gli sono più vicini ma rimane un dipendente fidatissimo degli Usher.

Tutti gli eredi della famiglia Usher

Frederick Usher (Henry Thomas)

È il figlio maggiore di Roderick Usher e l'erede naturale dell'azienda paterna. Freddie è nevrotico e poco adatto al suo ruolo e anche affetto da un'accesa gelosia nei confronti di sua moglie Morella "Morrie" Usher (Crystal Balint), un'ex modella e attrice. Insieme hanno una figlia, Lenore (Kyliegh Curran).

Tamerlane Usher (Samantha Sloyan)

Tamerlane, volendo uscire dall'ombra di suo padre ha creato una sua azienda nel mondo della salute e del benessere. Suo marito è un influencer del fitness di nome Bill T. Wilson (Matt Biedel) ma lei non lo ama, lo ha scelto solo per una stategia e il loro matrimonio di facciata inizia a mostrare le proprie crepe.

Victorine Lafourcade (T'Nia Miller)

Victorine fa parte dei cosiddetti figli "bastardi" di Roderick. È la maggiore di questi e desidera l'approvazione e l'affetto del padre e proprio per questo lavora a una rivoluzionaria rete cardiaca che studia sulle scimmie per poi essere testata sugli uomini.

Napoleon "Leo" Usher (Rahul Kohli)

Patito di videogiochi e di droga, Napoleon è un playboy mondano che tende ad anestetizzare il dolore della sua realtà drogandosi. Il suo comportamento, però, comincia a diventare un problema per il suo ragazzo, Julius.

Camille L'Espanaye (Kate Siegel)

Astuta e ambiziosissima, Camille L'Espanaye gestisce le pubbliche relazioni per la famiglia Usher. Per lei l'apparenza è tutto.

Prospero "Perry" Usher (Sauriyan Sapkota)

È il più piccolo dei "bastardi". Prospero è cresciuto in totale ricchezza e il suo obiettivo di vita è quello di realizzare feste esclusive.