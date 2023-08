La caduta della casa degli Usher, arriva su Netflix una serie su un racconto di Edgar Allan Poe

Sta per arrivare su Netflix "un epico racconto di avidità, orrore e tragedia". Di cosa si tratta? Della nuova serie ispirata all'opera di Edgar Allan Poe La caduta della casa degli Usher. Netflix, infatti, ha annunciato l'arrivo dell'attesissima miniserie di 8 episodi creata da Mike Flanagan, lo stesso di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass che arriverà sul catalogo della piattaforma di streaming prima del previsto. Oltre alla trama e alla data di uscita della serie, Netflix ha mostrato in anteprima anche le prime immagini de La caduta della casa degli Usher che ci fanno addentrare, anche solo con l'immaginazione, in questa storia pronta a farci venire i brividi.

La caduta della casa degli Usher: la trama

In questa diabolica serie ispirata al racconto omonimo di Edgar Allan Poe, gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato. La caduta della casa degli Usher affronterà diversi temi dalla follia all'isolamento, dalla crisi di identità alla famiglia.

La caduta della casa degli Usher: chi c'è nel cast

Nella miniserie Netflix ci sarannno: Henry Thoas, Rahul Kohli, T'nia Miller, Kate Siegel, Samantha Sloyan ma anche Zach Gilford, Katie Parker, Michael Trucco, Matt Biedel, Crystal Balint, Robert Longstreet, Igby Rigney e Annabeth Gish (tutti attori già comparsi in Hill House, Bly Manor e/o Midnight Mass). Dal cast di The Midnight Club arrivano, invece, Aya Furukawa, Ruth Codd e Sauriyan Sapkota. A questi si aggiungono anche Mark Hamill, Mary McDonnell, Malcolm Goodwin, Paola Nunez, Daniel Jun, Bruce Greenwood, Kyleigh Curran, Carl Lumbly e Kyliegh Curran.

La caduta della casa degli Usher: quando esce su Netflix

La caduta della casa degli Usher sarà disponibile su Netflix dal prossimo 12 ottobre 2023.