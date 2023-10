Perché dovreste vedere La caduta della casa degli Usher, anche se non amate gli horror

La caduta della casa degli Usher

Su Netflix è arrivata una nuova serie tv da non farsi scappare. Si tratta di un horror di 8 puntate pronto non solo a farvi venire i brividi ma soprattutto spingervi a una profondissima riflessione sul senso della vita. Il suo titolo lo avrete sentito nominare sicuramente, dopotutto la sua storia risale al 1839 quando uno dei poeti e scrittori più famosi del XIX secolo, Edgar Allan Poe, l'ha ideata, scritta e pubblicata sotto forma di racconto. E se non vi è mai capitato di leggerla, Netflix, l'ha resa fruibile sotto forma di racconto per immagini e le ha dato nuova luce per farla tornare a splendere e regalarle la notorietà che merita. Così, La caduta della casa degli Usher, è arrivata sul catalogo della piattaforma di streaming in un adattamento televisivo a cura di Mike Flanagan che ne è regista, montatore, sceneggiatore e produttore.

La caduta della casa degli Usher è una di quelle serie che è impossibile guardare a cuor leggero, né seguire senza donarle la dovuta attenzione. Questo titolo, dopotutto, è molto più complesso e impegnativo di quanto possa sembrare a un primo sguardo e ogni suo episodio richiede allo spettatore attenzione e tempo per dire ciò che intende dire e trasmettere le emozioni che intende far fuoriuscire dallo schermo. La storia è quella di una famiglia costruita sulle ceneri della rovina degli altri, una famiglia che è destinata alla distruzione a causa delle proprie gesta nefaste, una famiglia che patteggia col diavolo per salvarsi fino a scoprire che è impossibile salvarsi dalla propria cattiveria.

Dotata di una fotografia eccellente, così come di una regia impeccabile, La caduta della casa degli Usher è una serie di altissimo livello che, però, richiede un grande sforzo da parte dello spettatore nel cogliere tutti i riferimenti della trama, nello stare dietro ai dialoghi profondi e complessi e nel prendersi del tempo per riuscire a entrare nel mondo di un gruppo di personaggi l'uno più problematico, corrotto e complesso dell'altro.

Questa serie appaga quello spettatore che ha voglia di riflettere, di stare attento, di perdersi in versi poetici e nelle atmosfere cupe di questa storia. Appaga l'anima di chi vuole trovare in una forma d'arte la risposta sul senso della vita, della ricchezza, dei valori, delle scelte giuste e di quelle sbagliate. Questa storia coinvolge non tanto perché c'è un mistero da svelare ma per il suo dare parola ai dubbi esistenziali della maggior parte delle persone.

La caduta della casa degli Usher non è una serie per tutti ma chi ama la raffinatezza, l'introspezione, la letteratura e quel pizzico di follia anche con qualche tratto dark. Un horror sofisticato e per certi versi "d'altri tempi", La caduta della casa degli Usher è una serie ben fatta, non sempre scorrevole e di certo non leggera ma un buon prodotto per chi vuole andare un po' più nel profondo delle cose.

Datele una chance, anche se non amate gli horror.

Voto: 7 e mezzo