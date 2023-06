La casa che brucia, cosa aspettarsi dal nuovo thriller giapponese di Netflix

Sta per arrivare su Netfix una nuova serie thriller pronta a lasciare tutti con il fiato sospeso. Si intitola La casa che bruccia ed è una serie giapponese scritta da Arisa Kaneko e diretta da Yuichiro Hirakawa che racconta la storia misteriosa di una casa incendiata, tra segreti, verità nascoste e un perfetto piano di vendetta dove nessuno è chi dice di essere e niente è che sembra. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da La casa che brucia, quando uscita questo revenge drama su Netflix e cosa ci svelano le prime immagini del trailer ufficiale.

La casa che brucia: di cosa parla

Anzu Murata, la madre e la sorella minore hanno dovuto lasciare la loro abitazione tredici anni prima, quando la madre è stata sospettata di averla incendiata. Anzu è convinta che la donna malata sia stata accusata ingiustamente, così va a lavorare in incognito come governante nella sua casa d'infanzia per raccogliere le prove delle malefatte della matrigna.

La casa che brucia: il trailer ufficiale

La casa che brucia quando esce su Netlfix

La casa che brucia debutterà su Netflix il 13 luglio 2023.