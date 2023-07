La casa che brucia, una serie che affascina per la sua purezza

La casa che brucia

Non per forza una serie tv per essere bella deve anche essere "perfetta". Le sbavature, le imperfezioni, i piccoli errori di trama, dopotutto, sono ciò che danno a una storia, reale o immaginaria che sia, umaità e, di conseguenza, senso di immedesimazione. E sono proprio questi piccoli "errori" di scena a rendere estremamente "umana" e affascinante la nuova serie giapponese di Netflix La casa che brucia che, pur nei suoi limiti struttuali e nelle sue differenze narrative culturali, accoglie il pubblico con una tale dolcezza che diventa impossibile restare indifferenti a questa sorta di "purezza narrativa". Così, quello che doveva essere sulla carta un thriller dai toni dark ci trasporta in un mondo che attrae non tanto perché ci lascia a bocca aperta ma perché ci sorprende per la sua dolcezza, per la delicatezza nella scrittura dei personaggi, per il riuscire a trattare alcune tematiche con una tale grazia da sciogliere il cuore. E trattandosi di una serie giapponese non potevamo che aspettarci questo.

La casa che brucia racconta la storia di una ragazza che cerca di fare giustizia per sua madre, incolpata per un incendio che non ha commesso e che le cambierà la vita per sempre. Una trama, quella di questo dark thriller di Netflix, che sfrutta i classici elementi del genere a cui appartiene addolcendoli con tutto il fascino della cultura giapponese e riuscendo a portare sullo schermo non solo una storia avvincente e piena di colpi di scena ma più di ogni altra cosa una storia con una forte morale dietro, un racconto che spinge a riflettere su temi universali come la maternità, l'amore tra sorelle, la vendetta, la paura del giudizio degli altri e molto altro ancora.

La casa che brucia è una serie da prendere per ciò che è, da non giudicare per i suoi "errori", per il suo essere a tratti lenta e ripetitiva nel sottolineare alcune ovvietà nella trama ma va apprezzata perché ci propone un approccio diverso al modo di fare serie tv, un approccio più puro, semplice, emozionante che si distacca dal "copia-incolla" robotico della maggior parte dei prodotti seriali occidentali che non sono più in grado di avere un'idenità propria, di distinguersi, di raccontare una cultura unica nel suo genere e non avere paura del giudizio degli altri.

Date una chance a La casa che brucia, lasciatevi ispirare dall'eleganza dei modi di fare giapponesi, dalla dolcezza di chi vive senza dover dimostrare di essere uguale all'altro, da una cultura affascinante e da personaggi che nella loro semplicità sono in grado di diventare memorabili molto di più di altri costruiti a tavolino da sceneggiatori esperti e pronti a lanciare il prossimo kolossal.

La casa che brucia è una serie delicatissima che per essere apprezzata ha bisogno di essere vista da anime delicate che non hanno paura di guardare la vita un po' più a fondo e di farlo con dolcezza.

Voto: 7