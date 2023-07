La felicità per principianti? La spiega Netflix in un nuovo film romantico

Il segreto della felicità? Ce lo svela Netflix in un nuovo film romantico dal titolo La felicità per principianti che racconta la storia di una donna che fa un viaggio alla ri-scoperta di se stessa e della propria serenità. Tratto dal popolare romanzo di Katherine Center, La felicità per principianti ci ricorda che a volte bisogna perdersi prima di ritrovarsi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da questo nuovo film Netflix ma soprattutto quando debutterà sulla piattaforma di streaming.

La felicità per principianti: la trama

Helen (Ellie Kemper) si è sempre tenuta il più possibile lontana dai rischi. Appena divorziata, e un po' smarrita, decide di voltare pagina e partecipare al corso di sopravvivenza "L'avventura di una vita" con un gruppo di bizzarri sconosciuti sul sentiero degli Appalachi. Fin dall'inizio il progetto di Helen di diventare la migliore escursionista viene messo alla prova, ma nella natura selvaggia la donna scoprirà se stessa e non solo.

La felicità per principianti: il trailer ufficiale

La felicità per principianti: quando esce su Netflix

La felicità per principianti debutterà su Netflix il 27 luglio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.