La madre della sposa: la scelta perfetta per chi cerca un film leggero (e che duri poco)

La commedia romantica, si sa, è uno dei generi cinematografici più apprezzati dal pubblico e Netflix ha deciso di proporne una nuova proprio in questi giorni: La madre della sposa. Negli anni il modo di fare commedie romantiche non è cambiato mai (o quasi) e potrà sembrare strano ma il successo delle rom-com sta proprio nella loro essere sempre uguali a se stesse, nell'essere per certi versi prevedibili e proprio per questo confortevoli. Da una storia, dopotutto, che sia scritta, raccontata sul grande schermo o a puntate in tv non sempre si cerca profondità, spunti critici e trame piene di colpi di scena ma anche - e soprattutto - spensieratezza.

Ecco allora che una bella commedia romantica semplice, lineare e un po' zuccherosa diventa un modo per passare una serata in totale leggerezza e per godere di que comfort che solo ciò che non ci sorprende sa regalarci. Così, La madre della sposa, la nuova rom-com di Netflix con protagonista Brooke Shields, è in grado di darci tutto questo con una storia incentrata sui legami umani, che siano d'amore, d'amicizia o di sangue.

La trama di questo film, che si regge sull'ottima interpretazione dell'attrice statunitense tra i volti più prolifici del piccolo e grande schermo, gira attorno alla storia di una mamma che scopre che il padre del futuro di marito di sua figlia è il suo grande amore dei tempi dell'università che l'aveva mollata sparendo all'improvviso e spezzandole il cuore.

Cosa accade quando i due si rivedono? Un bel mix di emozioni raccontate in una commedia romantica piena di equivoci, gag e mozzafiato location thailandesi.

La classica rom-com leggerissima, prevedibile e da scegliere proprio per questo

La madre della sposa non vi stupirà per la sua trama, né vi cambierà la vita ma si tratta di un film che vi piacerà proprio per la sua prevedibilità e che, in un'ora e mezza del vostro tempo, vi permetterà di sentire aria di vacanza, sognare di alloggiare in un hotel di lusso, riflettere sul legame mamma-figlia, su quanto spesso perdiamo il nostro vero io per inseguire l'idea che ci siamo fatti di noi stessi e rimuginare sul fatto che, i sentimenti, non vanno mai nascosti o repressi perché prima o poi tornano a galla.

Quindi, se avete voglia di spensieratezza, godetevi questo film semplice, colorato e poco impegnativo. Che male c'è a non pensare a niente per una serata, dopotutto?

Voto: 6,1