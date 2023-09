La mia prediletta: cosa sappiamo

Giovedì 7 settembre Netflix lancia una nuova e avvincente serie che promette di tenerci sulle spine. "La mia prediletta" è un teso thriller in sei episodi basato sul romanzo omonimo di Romy Hausmann. Questa prodotto originale Netflix presenta una trama avvincente che, grazie a una buona dose di tensione e ad un carico elevato di colpi di scena, catturerà gli spettatori dall'inizio alla fine. Scopriamo adesso qualcosa in più sul progetto in questione.

Trama e curiosità

La serie ruota attorno a Lena, una donna che vive in completo isolamento con i suoi due figli, Hannah e Jonathan, in una casa ad alta sicurezza. Le loro vite sono meticolosamente regolate, dall'orario dei pasti all'ora per andare a letto. Tutto cambia quando Lena riesce a fuggire dopo un incidente d'auto quasi mortale, accompagnata da Hannah. "La mia prediletta" comincia dove finiscono i thriller tradizionali, con una pagina dedicata alla redenzione. I genitori di Lena, che hanno cercato disperatamente la loro figlia scomparsa per quasi 13 anni, arrivano in ospedale nella stessa notte in cui vi entra la donna. Il mistero si approfondisce, e l'incubo prende vita. La miniserie è ambientata in una pittoresca ed enigmatica cittadina e promette di condurre gli spettatori in un'emozionante altalena di emozioni, esplorando al contempo la complessità dei legami familiari, dei dilemmi morali e delle fitte trame che collegano i personaggi.

Cast

"La mia prediletta" è un lavoro Netflix creato dalla caposceneggiatrice Isabel Kleefeld, che ha anche co-scritto la sceneggiatura con Julian Pörksen. La serie è stata prodotta da Tom Spiess e Friederich Oetker, con Constantin Television come casa di produzione. Il cast è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Julika Jenkins (Karin Beck)

Naila Schuberth (Hannah)

Justus von Dohnányi (Matthias Beck)

Hans Löw (Gerd Bühling)

Haley Louise Jones (Aida Kurt)

Sammy Schrein (Jonathan)

Kim Riedle

Eskindir Tesfay

Nagmeh Alaei

Florian Claudius Steffens

Quando esce su Netflix

La miniserie di genere thriller "La mia prediletta" approda su Netflix, con i suoi sei episodi, giovedì 9 settembre 2023. In Italia è disponibile a partire dalle 9.00 del mattino del giorno di riferimento.

Trailer