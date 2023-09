La mia prediletta: la spiegazione del finale

Disponibile su Netflix da giovedì 7 settembre 2023, La mia prediletta è una miniserie in sei episodi di genere thriller, tratta dal romanzo omonimo di Romy Hausmann. La storia presenta una trama tesissima e una serie di colpi di scena, che approdano ad un finale dalle molte risposte. Ricostruiamo la trama di questo prodotto concentrandoci in particolar modo sulle fasi conclusive della vicenda.

La mia prediletta: come finisce la serie

La storia segue Jasmin Grass, tenuta prigioniera per cinque mesi insieme ai figli di Lena Beck, Hannah e Jonathan, senza possibilità di fuga. Il loro rapitore faceva periodicamente delle visite, ma la loro situazione rimaneva immutata fino a quando un giorno si è presentata un'opportunità di fuga. Jasmin ha colto l'occasione e ha colpito il suo rapitore alla testa con una palla di neve, riuscendo finalmente a fuggire dalla prigione in cui si trovava. Tuttavia, una volta fuori, è stata vittima di un incidente stradale in cui è stata investita da un'auto. Il conducente dell'auto, preoccupato per le condizioni di Jasmin, si è avvicinato a lei, ma in quel momento Hannah lo ha colpito alla testa, lasciandolo privo di sensi. Poco dopo, il rapitore - che è anche il padre di Hannah - è arrivato sulla scena e, dopo che Hannah gli ha chiesto di lasciare Jasmin viva, ha chiamato un'ambulanza. Successivamente, ha ferito il conducente dell'auto per far sembrare che fosse lui il rapitore. Jasmin ha escogitato un ingegnoso piano per ingannare il suo rapitore, facendogli credere che fosse ancora sotto il suo controllo; ha poi ha lasciato volontariamente il suo appartamento e si è diretta verso la roulotte dove il suo rapitore stava aspettando con Hannah. Ha dunque nascosto un coltello nella manica, sapendo che lui avrebbe controllato le telecamere installate nel suo appartamento e avrebbe visto l'arma.

Durante il viaggio, Jasmin ha convinto il suo rapitore a fermare il veicolo per andare in bagno. Mentre lui le dava un po' di privacy voltandosi, Jasmin ha estratto un frammento di vetro e lo ha usato per colpirlo al collo, uccidendolo. La sequenza finale del racconto suggerisce di come Jasmin stia lentamente ma sicuramente recuperando la sua vita dopo l'orrore subito. La storia rivela inoltre che il rapitore, Lars Rogner, era il responsabile anche di altri rapimenti simili. Inizialmente, gli investigatori credevano che una rete di uomini fosse coinvolta nei rapimenti e nell'omicidio di Lena, la madre di Hannah e Jonathan. Durante le indagini, sono state identificate otto altre donne con le caratteristiche di Lena, tutte scomparse, e la polizia ha ritrovato i loro resti nelle vicinanze di una foresta.

Lars Rogner era il capo di una società di sicurezza ereditata dal nonno, ed era cresciuto con i nonni dopo che sua madre era fuggita (non aveva mai conosciuto il padre). Lars aveva imprigionato Lena a causa della sua somiglianza con sua madre, sperando di poter ricostruire una famiglia tradizionale, cosa che a lui era stata negata. La vera Lena Beck, la madre di Hannah e Jonathan, era stata violentata più volte da Lars mentre era prigioniera. Dopo aver dato alla luce il suo terzo figlio, ha contratto un'infezione post-partum ed è morta, così come il bambino. Lars aveva riportato il corpo di Lena a casa e l'aveva sepolto nel giardino, come ha rivelato al detective Gerd Bühling prima di morire, mettendo fine a un capitolo lungo e doloroso per i genitori di Lena.

Nel finale, si scopre che il padre di Jonathan era Lars, mentre Hannah è in realtà figlia di un uomo di nome Florian. Lena aveva avuto una relazione con Florian ed era incinta di lui quando Lars l'aveva rapita. La relazione tra Hannah e suo padre, Lars, era complicata e intricata, con Hannah che sembrava aver orchestrato la caduta di suo padre, fornendo a Jasmin l'arma per ucciderlo e conducendo la sua famiglia al faro di Egmond.