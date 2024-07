La passione turca 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Ispirata al romanzo omonimo di Antonio Gala, La passione turca è la nuova serie erotica di Netflix che sta conquistando tutti con una storia di passione, intrighi, crimini e amore tossico. Sei gli episodi per un racconto ambientato in Turchia che porta sullo schermo tutto il fascino di Istanbul e di una cultura tra Oriente e Occidente. Protagonisti sono Olivia, una spagnola esperta di arte bizantina e innamorata di Istambul e Yaman un turco trafficante illegale di opere d'arte. Tra loro scoppia l'amore ma il lato oscuro di lui mette a repentaglio la vita di Olivia facendole perdere non solo la testa ma anche e soprattutto se stessa. Dopo aver visto il finale de La passione turca su Netflix tutti si stanno chiedendo se la serie avrà o meno una seconda stagione. La passione turca 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora.

La passione turca 2 ci sarà?

Non c'è ancora una conferma da parte di Netflix sul rinnovo di questa serie in lingua spagnola ma abbiamo come il sospetto che non sia finita qui. Le premesse per un continuo de La passione turca ci sono tutte: il grande successo di pubblico e un finale aperto che lascia spazio a un nuovo capitolo pieno di sorprese e graditi ritorni, specialmente quello di Yaman. Per ora, però, non ci resta che attendere che Netflix faccia le sue valutazioni e scelga se continuare o meno questa serie ma qualcosa ci dice che sarà un sì. Staremo a vedere.

La passione turca 2: quando esce su Netflix

La passione turca 2, se dovesse essere riconfermata, potrebbe uscire nel 2025.