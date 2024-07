La passione turca è la nuova serie erotica di Netflix ispirata all'omonimo romanzo rosa di Antonio Gala. Già adattata per il grande schermo nel 1994, questa storia per metà spagnola e per metà turca, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo ma, soprattutto, quello italiano che l'ha subito fatta finire al secondo posto delle serie più viste del momento. La storia è quella di un amore, un amore tossico tra Olivia, una giovane esperta d'arte di Madrid e Yaman, un affascinante e misterioso uomo turco con molti segreti alle spalle. Questo amore passionale, erotico e intenso stravolgerà la vita di Olivia fino a farle perdere se stessa. Ma come va a finire questa accattivante storia? Cosa accade a Olivia e Yaman nel finale della serie? Scopriamolo insieme.

La passione turca: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

L'ultimo episodio de La passione turca mette fine a una storia fatta di amori tossici, passione, crimini. Olivia decide di aiutare la polizia a catturare Yaman e, con un microfono nascosto, gli fa confessare di essere coinvolto nel traffico illegale di opere d'arte poco dopo che lui le ha chiesto di sposarlo. A questo punto c'è un'imboscata. A tradire Yaman non è solo Olivia ma anche il suo socio in affari Emir che contatta la polizia, gli dà la sua posizione e lo fa catturare. Durante un tentativo di fuga, il giovane collaboratore di Emir e Yaman viene ucciso, investito dalla macchina della polizia mentre scappava con un gioiello antico e la sua morte, decisa dallo stesso Emir, provocherà una grande rabbia in Yaman.

A questo punto Olivia viene rapita da una finta macchina della polizia. Dietro questo rapimento c'è Emir e sua moglie e Yaman che è stato rilasciato perché non ci sono abbastanza prove per incastrarlo fa di tutto per ritrovarla e decide di fuggire con lei anche se i due ormai si odiano. La polizia li intercetta ma Yaman riesce a fuggire e diventa un fuggitivo.

Olivia è salva e può finalmente iniziare una nuova vita libera dal legame tossico con Yaman. La sua ombra, però, rimane anche se su di lui si perde qualsiasi traccia. L'ultima volta che è stato visto, era in Siria. Tornerà?