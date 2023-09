La probabilità statistica dell'amore a prima vista è semplicemente adorabile

La probabilità statistica dell'amore a prima vista

C'è una nuova tendenza che sta rivoluzionando il concetto stesso di commedia romantica trasformando il modo di raccontare l'amore al cinema o in tv. L'ultimo esempio del cambio di rotta nella narrazione cinematografica dell'amore? Il nuovo film Netflix La probabilità statistica dell'amore a prima vista, un titolo che nasce dagli stessi produttori di Tutte le volte che ho scritto ti amo e che è pronto a far innamorare tutti, anche chi non ama questo particolare genere di racconto. Perché sì Netflix, così come l'industria cinematografica in generale, sembra stia facendo di tutto per rinnovare uno dei generi più popolari di tutti, la commedia romantica, e renderla non solo più moderna ma anche più in linea con i valori della società contemporanea. Ed ecco che all'improvviso diciamo addio alle storie iper-romantiche dove l'amore era mostrato solo nel suo sbocciare facendo vedere solo il bello degli inizi e di quelle farfalle nello stomaco che sembravano essere l'unico modo per misurare la validità di un sentimento. No, ora Netflix ha deciso di cambiare rotta e parlare d'amore alle nuove e vecchie generazioni facendo capire loro quanto sia duro, difficile e impegnativo far funzionare una relazione.

"L'amore è duro lavoro" viene detto in Le probabilità statistiche dell'amore a prima vista e, finalmente, il messaggio che viene fuori dalle cosiddette rom-com non è più solo sognante e fuorviante ma anche realistico, vero, educativo. Così, la piattaforma di streaming, con questo film che è semplicemente adorabile, continua la sua rivoluzione del racconto dell'amore iniziata con La Regina Carlotta di Shonda Rhimes, spin-off di Bridgerton, e si spera continuerà a farlo con altre serie o film.

Le probabilità statistiche dell'amore a prima vista, così, diventa non solo un film d'amore, un film romantico perfetto per chi ama questo genere ma anche un titolo interessante, formativo, emozionante e profondo nel suo essere perfettamente leggero e d'intrattenimento, come il genere d'appartenenza richiede. È interessante la formula utilizzata per raccontare l'inizio di un amore con un colpo di fulmine tra una ragazza americana e un inglese che per pura casualità finiscono sullo stesso aereo per Londra e molto innovativo il voler mostrare due lati della stessa medaglia facendo riflettere lo spettatore su come, a volte, bisogna lasciarsi andare al caso e come perdere l'attimo, per orgoglio o paura, può essere fatale e privarci di quello che potrebbe diventare l'amore della nostra vita.

Lasciatevi sorprendere da questa commedia romantica, perdetevi in questo racconto dolce, romanticissimo ma anche abbastanza realistico per essere verosimile. La probabilità statistica dell'amore a prima vista è un film adorabile, incantevole e romantico al punto giusto. Se cercate qualcosa di leggero ma allo stesso tempo introspettivo, questo film è la scelta giusta per voi, che siate romanticoni oppure no.

Voto: 7