Arriva su Netflix un nuovo film romantico dai produttori di "Tutte le volte che ho scritto ti amo"

Tratta dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith, La probabilità statistica dell'amore a prima vista è un'incantevole nuova commedia romantica dai produttori del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo. Questo film che racconta la storia di Hadley e Oliver che cominciano a innamorarsi su un volo da New York a Londra, ci ricorda che il tempismo è tutto e che a volte il vero amore si trova in luoghi inaspettati. Si tratta di una commedia romantica, diretta da Vanessa Caswill, pronta a sciogliere il cuore di tutti e a seguire le orme del franchise di Tutte le volte che ho scritto ti amo che è diventato un fenomeno a livello internazionale. Ma cosa sappiamo finora su La probabilità statistica dell'amore a prima vista? Qual è la sua trama e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista: la trama

Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista: chi c'è nel cast

Il film è interpretato da Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher e Sally Phillips.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista: quando esce su Netflix

La probabilità statistica dell'amore a prima vista debutterà su Netflix il prossimo 15 settembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.