La regina Carlotta è arrivata su Netflix con grande aspettativa da parte del pubblico che, finora, sembra aver decisamente apprezzato il primo spin-off di Bridgerton scritto e prodotto da Shonda Rhimes. Attualmente prima nella top 10 italiana di Netflix, La regina Carlotta sta spopolando in tutto il mondo facendo innamorare tutti con il suo romantico e realistico racconto dell'amore tra una diciassettenne sognante che ha dovuto subito fare i conti con la dura realtà e un re con una malattia mentale che porta come fardello da quando è ragazzino. Ma la domanda che in tantissimi si stanno facendo è: "Qual è la malattia di cui soffre re Giorgio III"?. Nella serie Netflix, infatti, non viene dato un nome a questa malattia che fa delirare e rendere "schizofrenico" il marito della regina Carlotta interpretato in questa serie da Corey Mylchreest e da James Fleet in Bridgerton, e che sarà la causa dell'isolamento del re e dell'ascesa al trono di sua moglie Carlotta che, dovrà regnare da sola a causa della malattia del marito. Di cosa soffriva re Carlo III? Quale malattia lo ha costretto a vivere una vita in solitudine con i suoi pensieri, le sue visioni e un totale distaccamento dalla realtà? Scopriamolo insieme.

La regina Carlotta: qual è la malattia di re Giorgio III

Re Giorgio III, il protagonista, insieme a Carlotta, del prequel di Bridgerton, soffre nella serie, così come ne soffriva nella realtà, di una malattia che all'epoca non era stata ancora identificata ma che poi, negli anni, è stata ricondotta, secondo i più, alla porfiria. Non era pazzia, dunque, quella di re Giorgio III ma una malattia genetica rara, di origine ereditaria, che è dovuta a un'alterazione di un enzima che sintetizza il gruppo eme nel sangue. Nel caso di questa malattia, le sostanze chiamate porfirine si accumulano e creano disturbi alla pelle e al sistema nervoso con sintomi come battito accelerato, dolore addominale, confusione, vomito, stanchezza, febbre. Questi attacchi possono durare per giorni o anche settimane e tra le peggiori complicazioni della malattia ci sono anche la paralisi e le convulsioni.

Secondo altri, invece, il suo era un disturbo bipolare o schizofrenia, un problema di salute mentale di cui soffriva fin da bambino e che sarebbe stato tenuto segreto dalla famiglia reale per non intaccare la corona. In più all'epoca non si sapeva ancora come trattare questo genere di malattie e, come viene anche mostrato nella serie, Giorgio si è sottoposto a diversi esperimenti ritenuti all'avanguardia ma erano delle vere e proprie torture che non fecero altro che peggiorare le sue condizioni aumentando gli episodi di allucinazioni, attacchi di panico ecc.