La regina Carlotta da record, è la serie Netflix più vista al mondo

Sembra proprio che Shonda Rhimes con La regina Carlotta abbia fatto centro. Lo spin-off di Bridgerton dedicato a uno dei personaggi più affascinanti della saga ispirata ai romanzi rosa di Julia Quinn, appunto Carlotta, salita al trono del Regno Unito a soli 17 anni diventando la moglie di re Giorgio III, sta conquistando proprio tutti e ha ottenuto un nuovo record diventando la serie Netflix più vista al mondo attualmente conquistando la top 10 di ben 91 Paesi. Dal Brasile al Nicaragua, dall'Argentina al Guatemala per passare poi all'Italia, dove è attualmente prima in top 10, e poi ancora Stati Uniti, Svezia, Regno Unito ecc, questa serie, che racconta la romantica storia d'amore tra una giovanissima ragazza di origini tedesche e un re con dei problemi di salute mentale, è entrata nel cuore di tutti e sembra sulla buona strada per raggiungere lo stesso successo di Bridgerton, la serie di cui è prequel.

Shonda Rhimes ha tirato fuori, con la sceneggiatura de La regina Carlotta, tutte le sue abilità di grandissima comunicatrice riuscendo a raccontare l'amore con una nuova chiave di lettura rendendolo molto più realistico di come siamo abituati a vederlo in tv e proprio per questo convincente. Questo, insieme a una storia affascinante e ad alcuni personaggi di Bridgerton che hanno fatto la differenza nella serie, da Violet Bridgerton a Lady Danbury, ha fatto sì che il pubblico si innamorasse de La regina Carlotta e sognasse un amore vero e profondo come quello tra Carlotta e Giorgio che, nel finale di serie, ha sciolto il cuore di tutti.

Dopo solo una settimana dal suo debutto su Netflix, La regina Carlotta ha ottenuto 148, 280,000 ore di visualizzazione ed è prima in classifica globale delle 10 serie Netflix in lingua inglese più viste nella settimana dal 1 al 7 maggio 2023. Dati che sono solo destinati a crescere ancora di più. Dietro di lei la seconda stagione di Sweet Tooth e il finale de L'estate in cui imparammo a volare.