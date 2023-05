La regina Carlotta, la spiegazione del finale (emozionante) dello spin-off di Bridgerton

Dopo tanta attesa e molta aspettativa ha appena fatto il suo debutto su Netflix La regina Carlotta, lo spin-off di Bridgerton che racconta la storia di uno dei personaggi più affascinanti della saga Netflix ispirata ai romanzi di Julia Quinn, quello di Queen Charlotte. Costruita attraverso un gioco di salti temporali tra passato e presente e con l'intento di rivoluzionare il modo di raccontare l'amore nelle serie tv, La regina Carlotta ha stupito, emozionato e commosso promuovendo un racconto moderno e sensibile dell'amore, del mondo femminile e della salute mentale. Ancora una volta Shonda Rhimes, autrice e produttrice di questo spin-off, è riuscita a colpire dritta al cuore del pubblico come solo lei sa fare e se vi state chiedendo come è andata a finire questa storia, ecco qui, la spiegazione del finale de La regina Carlotta.

La spiegazione del finale (emozionante) de La regina Carlotta

(Spoiler)

L'ultimo episodio de La regina Carlotta, su Netflix, mette il punto a una delle storie più romantiche raccontate sul piccolo schermo negli ultimi anni, quella dell'amore tra Carlotta, una regina diciassettenne catapultata nel mondo reale inglese e il suo sposo, il re George. Un amore, il loro, nato con il tempo, cresciuto ed evolutosi dopo numerose difficoltà, problemi di salute, incompatibilità caratteriali. Il finale de La regina Carlotta è pura emozione, commuove, intenerisce il cuore ed è forse uno dei finali più romantici mai visti sul piccolo schermo. La regina Carlotta scopre che, dopo essere rimasta per tantissimi anni senza un erede al trono, uno dei suoi numerosissimi figli, aspetta un bambino e quindi il suo regno avrà un nuovo re e la sua stirpe potrà continuare a far parte della storia. La malattia mentale di George, però, non si è placata e lo rende a tratti lucido ad altri completamente perso nei suoi pensieri ossessivi. Così, Carlotta ha deciso di vivere la sua vita a Buckingham House da sola, lasciando George alle prese con i suoi studi astronomici e la gestione della sua malattia da solo. Una lontananza fisica che, però, non ha mai intaccato l'amore che Carlotta aveva per George. Carlotta, infatti, ha dimostrato un grande coraggio nel volere restare al fianco di suo marito, aiutarlo nelle difficoltà e portare avanti i suoi compiti di donna, moglie, madre e regina, nonostante abbia dovuto vivere, per la maggior parte del tempo, in totale solitudine. Carlotta diventa una regina perfetta, una madre imperfetta e una moglie dolce e presente che, nell'ultima scena della serie, si nasconde sotto il letto, l'unico posto in cui George riesce a tornare lucido, per dirgli che avranno un erede. E con quest'atto d'amore, di umiltà e tenerezza si conclude lo spin-off di Bridgerton. Intanto Lady Danbury rifiuta di sposarsi con il fratello di Carlotta e Violet Bridgerton che ora vuole ricominciare ad amare dopo la morte di suo marito, scopre che Lady Danbury ha avuto una relazione con suo padre.