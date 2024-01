La società della neve, i veri superstiti in un nuovo documentario Netflix

La società della neve è l'ultimo film del regista J.A. Bayona che ha incantato il pubblico di Netflix. Un film emozionante, ispirato alla storia vera del disastro aereo delle Ande che in pochissimo tempo è diventato uno dei più visti su Netflix aprendo la strada a un'annata cinematografica molto promettente per la piattaforma di streaming.

Il film racconta la storia di un volo precipitato tra le montagne innevate delle Ande, in Uruguay, nel 1972. Al suo interno una squadra di Rugby che si ritrovò a dover vivere ai limiti della sopravvivenza estrema tra atti di cannibalismo e tentativi di salvezza. Ma se avete amato questo film - la cui storia è già stata raccontata da diverse pellicole del passato - sappiate che Netflix ha in programma un documentario con il dietro le quinte della realizzazione de La società della neve intitolato: La società della neve: chi eravamo sulla montagna?.

Il documentario racconterà il set del film, come il regista ha affrontato la realizzazione di questo ambiziosissimo progetto girando in due continenti con location in Spagna, Uruguay, Cile e Argentina compreso il luogo esatto del vero incidente del 1972 sulle Ande. Un behind the scenes attesissimo quello de La società della neve che, con la sua storia incredibile, ha appassionato il pubblico di tutto il mondo al punto che, il suo debutto su Netflix è stato secondo solo a quello di Troll con 22,9 milioni di visualizzazioni solo nella prima settimana dall'uscita e 55,8 milioni di ore di visione totali.

La società della neve, il documentario: come sarà?

Il documentario su La società della neve avrà una durata di 36 minuti e sarà diretto da Manuel Romo mostrando il dietro le quinte delle riprese nelle diverse location del film, oltre a presentare molte interviste personali con il cast, la troupe e loo stesso J.A. Bayona. Ma non è finita qui perché nel documentario ci saranno anche interviste ai sopravvissuti reali all'incidente.

La società della neve, il documentario: la clip esclusiva

La società della neve, il documentario: quando esce su Netflix

Non abbiamo ancora una data di uscita per il documentario ma possiamo immaginare che uscirà entro la fine del 2024.