La società della neve, il film sul disastro aereo delle Ande, quando esce su Netflix

Tra le novità Netflix del 2024 c'è un film molto atteso, candidato ai Golden Globes e agli Oscar 2024 come miglior film straniero, che è pronto a raccontare una storia di sopravvivenza durissima e commovente. Parliamo de La società della neve, il nuovo film drammatico Netflix tratto dalla storia vera del disastro aereo delle Ande e presentato fuori concorso come film di chiusura alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Un film ambizioso, emozionante, travolgente e pronto a lasciare tutti con una morsa al cuore che perdersi sarebbe un vero peccato. Ma se volete saperne qualcosa in più, entriamo nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su La società della neve e, soprattutto, quando uscirà su Netflix.

La società della neve: la trama

Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.

La società della neve: il trailer

La società della neve: quando esce su Netlfix

La società della neve uscirà su Netflix il prossimo 4 gennaio 2023.