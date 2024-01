La società della neve, chi sono i sopravvissuti del disastro aereo delle Ande

Su Netflix arriva un nuovo film tra i più attesi del 2024. È un film drammatico, già presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 e già candidato ai prossimi Golden Globes e Oscar 2024. Si tratta de La società della neve, l'ultimo lavoro di J.A. Bayona ispirato a una storia vera che ha dell'incredibile, il cosiddetto disastro o miracolo aereo delle Ande del 1972. Un film emozionante, durissimo e pronto a lasciare tutti con il cuore un po' più pieno. Ma se, dopo aver visto questo film, vi state chiedendo chi sono i sopravvissuti della tragedia, ecco i loro nomi, che età avevano quando sono tornati a casa sani e salvi e come si sono salvati.

La società della neve: di cosa parla

Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.

La società della neve: il trailer

La società della neve: chi sono i sopravvissuti

Roberto Canessa, 19 anni (uno dei ragazzi della spedizione di salvataggio)

Fernando Parrado, 22 anni (uno dei ragazzi della spedizione di salvataggio)

José Pedro Algorta, 21 anni

Alfredo "Pancho" Delgado, 24 anni

Javier Methol, 38 anni

Roberto "Bobby" François, 20 anni

Roy Harley, 20 anni

José Luis "Coche" Inciarte, 24 anni

Alvaro Mangino, 19 anni

Carlos "Carlitos" Páez, 18 anni

Ramon "Moncho" Sabella, 21 anni

Adolfo "Fito" Strauch, 24 anni

Eduardo Strauch, 25 anni

Antonio "Tintin" Vizintin, 19 anni

Gustavo Zerbino, 19 anni

Daniel Fernandez, 26 anni

La società della neve: quando esce su Netflix

La società della neve debutta su Netflix il 4 gennaio 2024 alle 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.