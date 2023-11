Perché tutti stanno guardando Le ladre su Netflix

Le ladre

Quello de Le Ladre è uno stranissimo caso Netflix. Il nuovo film di Mélanie Laurent, infatti, avrebbe tutte le carte in regola per non piacere al pubblico ma, allo stesso tempo, è riuscito nell'impresa difficilissima di attirare a sé moltissime persone e di conquistare i loro cuori, nonostante le sue innegabili imperfezioni. Iniziamo con la trama. Le ladre racconta una storia tutta al femminile e rientra in quel filone cinematografico contemporaneo alla Barbie, Poor Things, C'è ancora domani che sta dominando le scene negli ultimi mesi e cambiando il modo di ritrarre le donne sul grande schermo. Questo film, infatti, narra del legame indissolubile tra due amiche, due geniali ladre che lavorano per una sola committente, la terribile "Madrina" che da un lato dà loro un benessere finanziario ma dall'altro le intrappola in un mondo dove non sono mai davvero libere.

Dal suo debutto su Netflix lo scorso 1 novembre, Le ladre si è conquistato il primo posto in top 10 sbaragliando tutta la concorrenza e affermandosi come uno dei nuovi grandi successi di Netflix. Lo ha fatto, apparentemente, senza una ragione, dato che iniziando a vedere il film si ha quasi subito la spinta ad abbandonarne la visione. Ma una spiegazione dietro l'enorme successo de Le ladre su Netflix c'è e sta dietro una sottotrama intelligentissima ed estremamente incisiva che è riuscita a fare leva su temi universali attualissimi e molto sentiti dal pubblico.

Al centro di questa "semplice" storia di crimini e criminali ci sono le donne raccontate a 360 gradi. C'è femminismo e femminilità, c'è il racconto della bellezza di un legame di indissolubile amicizia tra donne, c'è il loro desiderio di indipendenza, di libertà, di ribellione, di essere fragili e forti allo stesso tempo. C'è la paura che la maternità possa intaccare la propria libertà e individualità, c'è la descrizione di quel senso di inadeguatezza per un ambiente troppo diverso dal proprio e allo stesso tempo un grande senso di appartenenza per gruppi di persone che, invece, condividono i propri ideali. Le ladre è un film che parla a un particolare tipo di donne che, nella società di oggi, sono molto più presenti di quanto si creda e pur non essendo un capolavoro riesce comunque a tenere incollati allo schermo fino alla fine toccando il cuore di tutte le donne ribelli che, come le protagoniste del film, vanno avanti per la loro strada a testa alta, senza mai tradire la propria natura.

Lasciatevi travolgere dallo spirito rivoluzionario e tenero di queste ladre professioniste, lasciatevi sorprendere da un film che pur non essendo bellissimo riuscirà a parlarvi con grande forza comunicativa, sappiate essere pazienti perché dietro qella trama imperfetta e quelle scene a volte semplicistiche c'è qualcosa in più. E ciò che vi resterà, alla fine della visione, sarà la sensazione che, tutto sommato, ciò che avete visto sullo schermo non era poi così male, che questa storia è stata molto più efficace di altri film più "correttamente" costruiti e che quel primo posto in classifica, in fin dei conti, è più che meritato.

Voto: 7