Le ladre, la spiegazione del finale (scioccante) del film Netflix

Le ladre è il settmo film di Mélanie Laurent arrivato su Netflix lo scorso 1 novembre 2023. Dal momento del debutto, questo film a metà tra l'azione e il dramma, la comedy e l'heist è stato in grado di conquistare il cuore del pubblico e aggiudicarsi il primo posto nella top 10 Netflix dei film più visti del momento. Quella de Le ladre è una storia che racconta la bellezza dei legami tra donne, racconta il femminismo ma anche la feminilità di chi sceglie di seguire la propria natua e circondarsi da persone con gli stessi ideali. Ma come va a finire questa storia affascinante e tutta al femmnile? Ecco la spiegazione del finale scioccante de Le ladre con un colpo di scena inaspettato e decisamente ben riuscito.

Le ladre: di cosa parla il film Netflix?

Amiche per la vita e per la morte, Carole (Mélanie Laurent) e Alex (Adèle Exarchopoulos) sono due ladre geniali che non si sottraggono mai alle missioni più pericolose. Hanno sempre lavorato per la temibile "Madrina" (Isabelle Adjani), ma hanno sempre più difficoltà a sopportare il suo dominio. Prima di potersi licenziare, Carole e Alex sanno di non avere scelta: devono accettare un'ultima missione - rubare un dipinto di valore inestimabile - se vogliono riconquistare la libertà. Le due giovani donne arruolano una terza partner: Sam (Manon Bresch), un'ex pilota da corsa che non ha paura delle sfide. Ma quando la squadra arriva in Corsica per impadronirsi del dipinto, si rende subito conto che la missione è tutt'altro che semplice e dovranno restare unite fino alla fine per evitare le numerose trappole che le attendono.

Le ladre: la spiegazione del colpo di scena finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Il finale de Le ladre ha forse uno dei colpi di scena più inattesi e ben riusciti del mondo del cinema. Ma facciamo un passo alla volta. Le tre ladre sono alle prese con il loro ultimo colpo e dopo essersi impossessate del dipinto, Carole decide di andare da Madrina per consegnarle il bottino e liberarsi da lei. Quando arriva nel palazzo dove madrina la attende vedrà la donna con un nuovo taglio e colore di capelli, identico al suo. Madrina, infatti, non vuole affatto lasciare andare Carole e mostra di essere in un certo senso ossessionata da lei. Dalla finestra del palazzo di fronte, però, c'è la sua fidata amica Alex pronta a proteggerla da lontano in caso di necessità. Quando Madrina chiede a Carole di spostarsi nella stanza accanto e copre tutte le finestre per impedire la visuale di Alex, le due amiche capiscono che c'è qualcosa che non va e che forse, quella è un'imboscata. Minacciata dal pericolo, Carole decide di dare indicazioni ad Alex per farle sparare dei colpi alla cieca e colpire le guardie e la stessa Madrina che verrà colpita mortalmente. Prima di morire, però, Madrina dirà a Carole che farà la sua stessa fine ed è proprio quello che accade perché all'arrivo della polizia, Carole viene accerchiata e poi uccisa lasciando Alex sconvolta da quanto accaduto.

La storia sembra finita qui ma viene ripresa tre anni dopo quel terribile accaduto. Vediamo Sam andare a trovare Alex che, intanto, si è ritirata dal suo lavoro da ladra e chiederle di fare un ultimo colpo insieme. Alex è titubante ma poi accetta e mentre viene portata sul luogo dove fare il colpaccio vedrà davanti a sé una bambina che dirà di chiamarsi Raule. A questo punto capiamo che quella è la bambina di cui Carole era incinta e che le ha dato il nome che la stessa Alex aveva scelto. Come è possibile che sia nata se Carole è stata uccisa? Beh, era tutta una messa in scena perché Carole è ancora viva e ha finto la sua morte, anche alla sua stessa amica, per riuscire a essere libera e vivere la maternità senza essere inseguita da malviventi. Con un abbracico tra le due amiche si conclude il film.