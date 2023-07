Il caso Mario Biondo diventa una serie Netflix (e c'è anche Selvaggia Lucarelli)

10 anni di indagini, oltre 200 ore di filmati inediti e un caso che ha fatto il giro del mondo. La docuserie spagnola Le ultime ore di Mario Biondo sta per arrivare su Netflix e tra gli intervistati c'è anche un volto noto italiano: Selvaggia Lucarelli, che si è occupata del caso con un'inchiesta sulla (falsa) società EmmeTeam. Questa nuova serie Netflix, che si inserisce nell'ampia selezione della piattaforma di streaming di documentari su storie vere e, nello specifico, casi di cronaca nera, racconterà le ultime ore, prima della sua morte improvvisa, del cameraman siciliano Mario Biondo, scomprso il 30 maggio 2013 a Madrid. Ma cosa sappiamo finora su questo progetto di Netflix Spagna? E, soprattutto, quando debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Mario Biondo ha perso la vita il 30 maggio del 2013 giorno in cui viene trovato il suo corpo impiccato alla libreria della sua casa a Madrid. Il cameraman siciliano, marito del volto tv spagnolo Raquel Sanchez Silva, aveva solo 30 anni. La procura spagnola non ha dubbi, si tratta di suicidio e chiude il caso. La famiglia di Biondo, però, non crede affatto che Mario si sia suicidato e inizia a fare leva su molte incogruenze del caso. Sul corpo di Mario Biondo, infatti, vengono trovate contusioni, nello specifico sulla fronte anche se la procura aveva dichiarato assenza di segni di trauma. Anche il segno sul collo non risulta compatibile con l'indumento usato (apparentemente) per impiccarsi, cioè una pashmina. Inoltre, la libreria su cui si sarebbe impiccato Mario Biondo è completamente intatta anche se, con gli spasmi di un suicidio di questo tipo, ci sarebbero dovuti essere spostamenti tra gli oggetti presenti sugli scaffali.

In più arriva subito la dichiarazione della madre di Mario Biondo che parla di alcune informazioni scottanti che il cameraman avrebbe trovato sul passato di sua moglie, nota conduttrice tv spagnola che, però, si è dichiarata estranea alle accuse specificando che non c'era stato alcun attrito con il marito ma solo una depressione di Biondo a causa di problemi di concepimento di un futuro figlio. Nonostante fosse stato chiuso, il caso Biondo viene riaperto con accuse di omicidio contro ignoti. Le anomalie del caso, infatti, sono tantissime tra cui anche molti file eliminati dal pc di Biondo appena dopo la sua morte, computer che non è stato sequestrato dalla polizia e che presentava un programma di controllo da remoto installato ben 15 giorni la sua morte. Responsabile della cancellazione di questi file è stata proprio la moglie Raquel insieme a suo cugino informatico. La donna ha poi specificato che la sua mossa è stata fatta solo per evitare la diffusione pubblica di materiali privati dei due.

Raquel non è mai stata indagata dalla polizia e dopo 10 anni dalla morte di questo ragazzo, il caso resta ancora pieno di incertezze.

La docu-serie Le ultime ore di Mario Biondo debutterà su Netflix il prossimo 3 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.