Let's Talk About CHU, su Netflix una nuova serie che parla di sesso, trama e quando esce

Si avvicina febbraio, il mese dell'amore e Netflix inizia a preparare il terreno per la festa degli innamorati con l'uscita di nuovi titoli romantici e anche un po' piccanti. Tra le nuove uscite Netflix di febbario 2024, infatti, c'è una serie tv che parla di sesso, Let's Talk about CHU. Si tratta di un titolo di 8 episodi pronto a conquistarvi con racconti, senza peli sulla lingua, sul sesso e sulle principali tendenze erotiche del momento. Let's Talk about CHU è, inoltre, una serie che punta a mostrare il contrasto tra ciò che si crede di sapere sul sesso e quanto si riesca a metterlo in pratica nella vita reale raccontando la storia di una ragazza di nome Chu che è una vlogger part time e usa il suo canale per parlare di sesso. Ma nella vita reale, l'argomento per lei è molto più complesso e difficile da affrontare per lei. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questa nuova serie taiwanese che sembra promettere molto bene. Ecco trama, trailer e data di uscita di Let's Talk about CHU.

Let's Talk About CHU: la trama

La figlia più giovane, Chu Ai (Chan Tzu-hsuan), lavora come terapista della cera e gestisce un canale di social media di educazione sessuale. Guidata dal mantra "fare l'amore, non innamorarsi", naviga tra le sue ansie attraverso una relazione di amicizia con Ping-ke (Kai Ko), che condivide il suo scetticismo sull'amore. Allo stesso tempo, la sorella maggiore Chu-wei (Kimi Hsia) affronta le sfide coniugali con il marito Shi-chieh (Umin Boya), mentre il fratello Yu-sen (JC Lin) rompe con il fidanzato di lunga data dopo essere rimasto intrappolato in una relazione squilibrata. Sullo sfondo di un rapporto teso tra i loro genitori, interpretati da Miao Ke-li e Hong Sheng-te), la serie si interroga sulla possibilità che Chu-ai riesca a trovare un percorso per scoprire se stessa, soddisfare i suoi desideri e stabilire una relazione significativa.

Let's Talk About CHU: il trailer

Let's Talk About CHU: quando esce su Netflix

Let's Talk About CHU esce su Netflix il 2 febbraio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.