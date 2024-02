Ma quando esce Lidia Poet 2? Le ultime news

Ma che fine ha fatto Lidia Poet? Quando arriva su Netflix la seconda stagione della serie italiana con Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata donna d'Italia? Ormai è un bel pezzo che attendiamo l'uscita de La legge di Lidia Poet 2 ma finora quali sono tutte le informazioni che abbiamo sul nuovo capitolo di serie e quando è previsto il suo debutto su Netflix?

Era il 15 febbraio del 2023 quando arrivava sul catalogo Netflix una serie pronta a raccontare la storia vera della prima avvocata d'Italia. Una serie che ha conquistato tuto il mondo grazie a un racconto leggero ma profondo, divertente ma interessantissimo sulla storia della prima avvocata d'Italia interpretata dalla bravissima Matilda De Angelis. Una serie, questa, che ha avuto il coraggio diessere diversa, originale e di parlare di temi attuali attraverso un personaggio storico a cui valeva la pena dare importanza. E non è passato molto tempo prima che Netflix abbia annunciato il ritonro di questa serie con una seconda stagione e se siete curiosi di sapere cosa ci aspetta da La legge di Lidia Poet 2: ecco qualche anticipazione.

La legge di Lidia Poet 2: le prime immagini dal set

Netflix, a luglio 2023, ha mostrato ai fan de La legge di Lidia Poet le prime immagini in esclusiva dal set della nuova stagione dando, così, i primi indizi su cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione de La legge di Lidia Poet.

La legge di Lidia Poet 2: la trama

A Lidia non è permesso di fare l’avvocato per una legge scritta dagli uomini. Perciò questa volta punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce. Lidia ha chiuso completamente con l’amore, tanto più con Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. Ma Jacopo e Lidia sono costretti a rivedersi per condividere, loro malgrado, un’indagine segreta che li riguarda da vicino, riscoprendo la complicità e il divertimento che li lega da sempre. A dare filo da torcere il nuovo Procuratore del Re, Fourneau, un uomo delle istituzioni che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali. Nei sei nuovi episodi Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l’avversario con intelligenza, ironia e senza mezzi termini, ma non per questo senza mai mettersi in discussione.

La legge di Lidia Poët 2: chi c'è nel cast, vecchi e nuovi volti

Torna, nel cast de La legge di Lidia Poet 2, la grande protagonista Matilda De Angelis nei panni di Lidia Poet ed Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis. Tornano anchePier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia) e Dario Aita (Andrea Caracciolo). A loro si unisce la new entry Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau.

La legge di Lidia Poet 2: quando esce su Netflix

La legge di Lidia Poet 2 uscirà su Netflix nel 2024. Una data definitiva di debutto non è ancora stata rivelata. Che sia febbraio come lo scorso anno? Staremo a vedere se Netflix ci farà questa sorpresa quando meno ce lo aspettiamo.